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    美衛生部長將訪台中國氣炸！龐皮歐：美方一貫政策

    美國衛生部長阿札爾即將訪台，中國對此表達強烈不滿，美國國務卿龐皮歐對此回應，指阿札爾訪台符合美國一貫政策。（法新社）

    美國衛生部長阿札爾即將訪台，中國對此表達強烈不滿，美國國務卿龐皮歐對此回應，指阿札爾訪台符合美國一貫政策。（法新社）

    2020-08-06 07:12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）即將訪台，是美國自1979年台美斷交以來訪台層級最高的官員，中國對此表達強烈不滿，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）對此回應，阿札爾訪台符合美國一貫政策，阿札爾也將與台灣討論成功防疫經驗。

    美國衛生及公共服務部4日宣布，近日將率團訪問台灣，是相隔6年後首位訪台的美國內閣級官員，這項消息傳出後引發中國外交部、國台辦雙雙跳腳，並稱已與美方提出嚴正交涉。

    不過針對中方不滿，美國國務卿龐皮歐5日舉行記者會時，被現場媒體問及此事，龐皮歐雖未多談決策因素，但強調阿札爾訪台符合美國一貫政策，也符合2018年3月上路的《台灣旅行法》，先前也有其他美國內閣官員造訪台灣。

    龐皮歐也指出，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，美方一直希望台灣能參加世界衛生大會（WHA）討論，但卻遭中國阻擋，因此本次阿札爾訪台還有另一深遠重要目的，那就是了解台灣是如何處理疫情，並與台灣討論防疫成功經驗，特別是美國目前仍處於疫情中，這將影響美方接下來將如何對疫情採取行動，對於目前也在進行的新冠病毒疫苗研發，美方也歡迎台灣提供相關專業知識。

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