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    首頁　>　國際

    美衛生部長訪台惹怒北京 蓬佩奧：美國一貫政策

    2020-08-06 05:43:02

    〔中央社〕美國衛生部長艾薩近日將訪台，引發中國強烈不滿。美國國務卿蓬佩奧今天表示，艾薩訪台符合美國一貫政策，並有深遠重要目的，他將與台方討論台灣成功防疫經驗。

    美國衛生部4日宣布，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）近日將率團造訪台灣，是睽違6年後首位訪台的美國內閣級官員，層級也是美台1979年斷交以來最高。中國外交部不滿表示，已向美方提出嚴正交涉，要求停止一切形式美台官方往來，「不向台獨勢力發出任何錯誤信號」。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天舉行媒體簡報會，現場有記者提及北京不滿艾薩將訪台，並詢問美方為何決定派艾薩到台灣，以及背後是否想傳達什麼訊息。

    蓬佩奧不願多談美方決策因素，但表示先前也有其他美國內閣官員造訪台灣，這與過去政府政策一致。蓬佩奧指出，艾薩此次訪台有深遠重要目的，美國仍處於疫情中，艾薩將與台方討論台灣防疫成功經驗，並了解台灣是如何處理疫情。

    蓬佩奧說：「美方一直希望台灣能參與世界衛生大會（WHA）討論，但遭中國阻擋，所以我們將造訪台灣，與台方討論公衛議題，這攸關我們在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）應對上如何往前邁進。」

    蓬佩奧並指出，2019冠狀病毒疾病治療與疫苗研發目前進行中，美方歡迎台灣提供相關專業知識，艾薩也會對此與台方有重要談話。

    針對他訪台計畫，艾薩今天接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時表示，美台擁有長期重要夥伴關係，尤其在公衛領域。他指出：「台灣在國際社會中一向是資訊透明、合作與協調典範，且疫情應對表現非凡。」

    艾薩說，他期待訪問台灣，並與衛生福利部長陳時中、總統蔡英文及其他人士會面，以推進能使台灣、美國及世界人民都受惠的美台衛生合作關係。（編輯：楊昭彥）

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