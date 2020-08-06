台旅法當年提案議員 盧比歐盼更多高階美官員訪台

2020-08-06 03:59:02

〔中央社〕美國衛生部長艾薩近日將訪台，備受外界矚目。「台灣旅行法」當年提案美國參議員盧比歐今天表示，台灣是美國重要民主夥伴及世界防疫典範，期盼未來有更多高階美官員訪台。

為打破美台1979年斷交後諸多外交限制，鼓勵雙方官員互訪，眾院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）2017年1月提出「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）當年5月也隨即在參議院提出對應法案。

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盧比歐今天推文表示，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）即將訪台是非常好的消息，也符合他當年提出、總統川普2018年簽署後生效的「台灣旅行法」。

盧比歐說：「台灣是個重要民主夥伴，也是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）應對的世界典範，期待有更多高階美國政府官員造訪台灣。」

美國衛生部4日宣布，艾薩近日將率團造訪台灣，是睽違6年來首位訪台的美國內閣級官員，層級也是美台斷交以來最高。艾薩將代表川普與資深台灣官員及防疫專家會晤，討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

當年也連署支持「台灣旅行法」的眾院外委會亞太小組共和黨首席議員的游賀（Ted Yoho）今天也推文指出，在看到台灣為全球衛生安全所做出的貢獻，尤其是對抗疫情及慷慨捐贈美國數百萬片口罩，艾薩訪台正是美台雙方所需的交流方式。（編輯：楊昭彥）

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