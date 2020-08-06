莫迪為曾引發宗教衝突羅摩廟奠基 籲用愛建廟

2020-08-06 00:22:32

〔中央社〕在武漢肺炎疫情威脅下，印度總理莫迪今天為阿尤德亞羅摩神廟奠基，並在這座神廟興建曾引發宗教衝突的背景下，強調要用大愛、兄弟情及石塊來興建羅摩神廟。

在印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續惡化，且莫迪政府有2名部長確診情況下，莫迪仍於上午抵達北方省阿尤德亞市（Ayodhya），出席印度教神明羅摩（Ram）神廟奠基儀式，共有50名貴賓及近200人與會，仍有數千民眾嘗試擠入現場，多數沒戴口罩。

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這座準備興建的羅摩神廟現址，過去是擁有460年歷史的清真寺，但激進印度教徒堅信阿尤德亞是神明羅摩誕生地，這座清真寺是穆斯林王朝在摧毀羅摩廟後在現址興建，於英國殖民時代與當地穆斯林爭執不斷。

莫迪所屬的印度人民黨（BJP）也於1980年代呼籲拆毀清真寺、重建羅摩廟，20萬名印度教徒最終在政治人物鼓動下於1992年暴動，與穆斯林發生暴力衝突，清真寺被拆毀，並有2000人喪生，多數是穆斯林。

在這樣的宗教衝突背景下，綜合Zee News等印度媒體報導，莫迪今天象徵性為羅摩神廟安置奠基石後，用印地語（Hindi）發表約35分鐘致詞稱，這座羅摩神廟的興建是用來團結印度，今天這個歷史時刻將是印度永遠榮耀的象徵。

莫迪說，「我們要以大愛、兄弟情誼和石塊，一起興建羅摩神廟。」他又引述神明羅摩的價值觀說，「我們必須照顧每個人的情感。」

由於激進印度教徒相信16世紀之後，印度教徒就不斷嘗試在阿尤德亞重建羅摩神廟，莫迪在致詞時指出，人們為建造羅摩神廟奮鬥數個世紀，和印度獨立運動有著相同的軌跡。

莫迪又說，羅摩的出生地現已從眾多消除羅摩存在的嘗試中解放出來，人們幾個世紀的等待已經結束，印度現在正在阿尤德亞書寫「光榮篇章」。

因為一些印度教學者研究認為，阿尤德亞不一定是羅摩的出生地，也沒有證據證明清真寺原址下方存在著羅摩廟遺跡，莫迪因而發表上述談話。

莫迪還表示，這座神廟將成為印度文化、永恆信仰和民族精神的現代象徵，因為羅摩神廟屬於所有人，所有人都在其中，且將永遠給予人類啟發。

今天正好是莫迪政府廢除印度控制克什米爾憲法賦予的特殊自治地位滿週年，這是主張印度教至上和民族主義的印度人民黨對支持者的承諾之一，而羅摩神廟重建則是印度人民黨對支持者的另一項承諾，

莫迪政府執意在疫情威脅下選擇今天為羅摩廟奠基，似乎是向外界宣告，莫迪領導的執政黨已完成對支持者的兩項承諾。（編輯：劉學源）1090805PF5R3501.CAP [IN] 08/06/20 00:12:40莫迪為曾引發宗教衝突羅摩廟奠基 籲用愛建廟〔中央社〕在武漢肺炎疫情威脅下，印度總理莫迪今天為阿尤德亞羅摩神廟奠基，並在這座神廟興建曾引發宗教衝突的背景下，強調要用大愛、兄弟情及石塊來興建羅摩神廟。

在印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續惡化，且莫迪政府有2名部長確診情況下，莫迪仍於上午抵達北方省阿尤德亞市（Ayodhya），出席印度教神明羅摩（Ram）神廟奠基儀式，共有50名貴賓及近200人與會，仍有數千民眾嘗試擠入現場，多數沒戴口罩。

這座準備興建的羅摩神廟現址，過去是擁有460年歷史的清真寺，但激進印度教徒堅信阿尤德亞是神明羅摩誕生地，這座清真寺是穆斯林王朝在摧毀羅摩廟後在現址興建，於英國殖民時代與當地穆斯林爭執不斷。

莫迪所屬的印度人民黨（BJP）也於1980年代呼籲拆毀清真寺、重建羅摩廟，20萬名印度教徒最終在政治人物鼓動下於1992年暴動，與穆斯林發生暴力衝突，清真寺被拆毀，並有2000人喪生，多數是穆斯林。

在這樣的宗教衝突背景下，綜合Zee News等印度媒體報導，莫迪今天象徵性為羅摩神廟安置奠基石後，用印地語（Hindi）發表約35分鐘致詞稱，這座羅摩神廟的興建是用來團結印度，今天這個歷史時刻將是印度永遠榮耀的象徵。

莫迪說，「我們要以大愛、兄弟情誼和石塊，一起興建羅摩神廟。」他又引述神明羅摩的價值觀說，「我們必須照顧每個人的情感。」

由於激進印度教徒相信16世紀之後，印度教徒就不斷嘗試在阿尤德亞重建羅摩神廟，莫迪在致詞時指出，人們為建造羅摩神廟奮鬥數個世紀，和印度獨立運動有著相同的軌跡。

莫迪又說，羅摩的出生地現已從眾多消除羅摩存在的嘗試中解放出來，人們幾個世紀的等待已經結束，印度現在正在阿尤德亞書寫「光榮篇章」。

因為一些印度教學者研究認為，阿尤德亞不一定是羅摩的出生地，也沒有證據證明清真寺原址下方存在著羅摩廟遺跡，莫迪因而發表上述談話。

莫迪還表示，這座神廟將成為印度文化、永恆信仰和民族精神的現代象徵，因為羅摩神廟屬於所有人，所有人都在其中，且將永遠給予人類啟發。

今天正好是莫迪政府廢除印度控制克什米爾憲法賦予的特殊自治地位滿週年，這是主張印度教至上和民族主義的印度人民黨對支持者的承諾之一，而羅摩神廟重建則是印度人民黨對支持者的另一項承諾，

莫迪政府執意在疫情威脅下選擇今天為羅摩廟奠基，似乎是向外界宣告，莫迪領導的執政黨已完成對支持者的兩項承諾。（編輯：劉學源）

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