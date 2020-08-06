新疆帥模被抓回老家再教育 披露鐵窗生活後失聯

2020-08-06 00:22:02

〔中央社〕31歲的新疆維吾爾族青年梅丹．加帕爾（Merdan Ghappar）原是一名淘寶模特兒，卻被當局任意從廣東佛山帶回新疆囚禁，他透過手機記錄失去自由的生活，卻在5個多月前失去音訊。

英國廣播公司（BBC）報導，梅丹．加帕爾在新疆藝術學院主修舞蹈，畢業後和其他新疆青年一樣，在2009年前往較為富裕的東部沿海城市討生活。

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長相俊俏的梅丹．加帕爾最後落腳廣東佛山成為淘寶的服裝模特兒，他的朋友表示，他每天的收入上看人民幣一萬元（新台幣4.3萬元），事業做得有聲有色。

然而隨著中共對新疆的管控力度加強，梅丹．加帕爾的生活在2018年8月遭逢巨變。他因為被控販售大麻而遭判刑16個月。他的朋友堅稱他是遭到誣陷。

梅丹．加帕爾在2019年11月刑滿獲釋，才剛稍稍喘口氣後，警方又上門告訴他必須回新疆進行例行註冊程序。

今年1月15日，在梅丹．加帕爾從佛山被送回新疆庫車市老家之前，他的朋友與家人獲准送保暖衣物以及他的手機到機場。

梅丹．加帕爾的家人本來以為他是被送去再教育營，但不知為何梅丹．加帕爾後來可以透過手機和外界聯繫。

他透過微信說他一開始被送到庫車市的警方監獄裡。「50至60人擠在一個不超過50平方公尺的房間，大家都戴上所謂『四件套』，包括黑色的頭套、手銬、腳鐐，還有一條鐵鍊將手跟腳綁在一起。」

梅丹．加帕爾還寫道，他疑似聽到偵訊室裡面傳來的持續尖叫聲。

1月22日中國的武漢肺炎疫情來到高點，囚犯們分別坐上小巴士被載往不知名的地方。梅丹．加帕爾因為感冒流鼻水而和其他人被送到他所描述的「疫情控制中心」，他就是在這裡用手機錄製影片和發出訊息。

影片中的梅丹．加帕爾用右手拿手機，鏡頭下的他身穿髒衣服，且腳踝腫脹，左手則被銬在鐵床上，無法自由行動。他所待的房間除了一張床以外，沒有其他家具。

梅丹．加帕爾寫道：「我的身上都是蝨子，每天我都在抓蝨子，太癢了。這邊的環境當然比大家都擠在一起的警方監獄還好，在這裡我可以獨居，但有2個人看守著我。」

只是就在記錄了幾天生活後，梅丹．加帕爾突然失去音訊。自此就再也沒有他的消息。

BBC報導稱，無法確認前述訊息與影片的真實性，不過專家表示，梅丹．加帕爾所拍攝的影片似乎是真的，因為影片背景聲不斷傳來「新疆從來不是東突厥斯坦」的官方宣傳語言。

中國政府在新疆設立「再教育營」，強迫維吾爾族人在所謂的「職業技能教育培訓中心」進行思想等各種改造，引起國際社會撻伐。根據可靠消息估計，在過去幾年至少關押了一百萬人。

美國喬治城大學（Georgetown University）的中國新疆政策專家米爾沃（James Millward）說，梅丹．加帕爾的遭遇和其他記錄到的個案一致。

目前不知道梅丹．加帕爾身在何方，但米爾沃說，透過這起個案可發現，即使是受到良好教育且相對成功的維吾爾族人都可能成為拘禁的目標。「很明顯，他根本就不是需要職訓的人。」

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