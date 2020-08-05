別以為只有武漢肺炎 美國CDC：家長勿輕忽「AFM」

美國CDC呼籲父母和醫生需要在未來幾個月中注意一種罕見、可能使幼兒癱瘓的疾病：急性無力脊髓炎。圖為罹患急性無力脊髓炎（AFM）的兒童和他的母親。（資料照）

2020-08-06 00:23:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國仍處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，但美國疾病管制與預防中心（CDC）當地時間4日提醒，父母和小兒科醫生未來幾個月中須注意急性無力脊髓炎（Acute Flaccid Myelitis, AFM），這種罕見疾病可能使幼兒癱瘓。

綜合外媒報導，在美國，急性無力脊髓炎有著神秘的模式，每隔兩年的夏末患者就會增加。美國CDC說，最後一次病例上升是在2018年，當時在美國診斷出238例，因此今年也應當注意是否再掀高峰。

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負責監視AFM疫情的美國CDC官員克拉克（Thomas Clark）說：「我們擔心，武漢肺炎疫情大流行中，AFM病例可能不會被發現。我們擔心孩子到已經嚴重四肢無力的情況下，才被父母帶著去看醫生。」他說，如果孩子在感染後出現任何肢體無力或疼痛症狀，父母和醫生需要迅速採取行動，即使在冠狀病毒大流行期間，也應毫不猶豫地將他們送往醫院。

CDC發布2018年最後一次疫情爆後進行的一項研究結果。幾乎將所有受影響的兒童都被送入醫院，患者平均年齡為5歲。大多數有發燒症狀、呼吸系統疾病或兩者皆有，然後才開始表現出AFM最明顯的肌肉無力症狀。報告指出，「除了無力外，臨床評估中的常見症狀還包括52％行走困難、47％頸部或背部疼痛，35％發燒和34％肢體疼痛」，「總體而言，有98％的患者住院，有54％的患者進入加護病房，還有23％的患者需要插管和機器幫助呼吸。」CDC說，有些患者可能會受到永久性影響。

引起AFM的最大可能是腸病毒68型。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）說，機構正在觀察武漢肺炎疫情將如何影響AFM病毒的預期傳播。他在一份聲明中說，尚不知道武漢肺炎疫情和封鎖措施將如何影響可能導致AFM的病毒之傳播，但如果今年通過封鎖措施能減少腸病毒的傳播，那麼AFM病例可能少於預期，或者病例爆發可能會延遲。

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