Instagram推新功能Reels 與TikTok抗衡

社群媒體Instagram今日在部分國家新增了新功能「Reels」，試圖與TikTok抗衡。（法新社檔案照）

2020-08-05 22:59:59

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在美國總統川普揚言封殺Tik Tok之際，社群媒體Instagram今（5）日在部分國家新增了新功能「Reels」，可以錄製長達15秒的影片，並且提供用戶編輯、添加音效與效果等功能，欲與TikTok抗衡。

根據《法新社》報導，「Reels」搶先於美國、澳洲、德國、印度、日本等50個國家上線，Instagram表示，「Reels」佔了未來Instagram的娛樂很大一部分，為Instagram用戶提供了表達自我的新管道，能夠在Instagram上發現更多他們喜歡的事物，並且幫助每個懷有創作抱負的人登上舞台。

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《法新社》也指出，推出「Reels」的舉動符合持有Instagram的臉書公司（Facebook）一貫的操作模式，複製時下最流行的網路服務。

而臉書與蘋果（Apple）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）的領導人，上週才因為社交媒體巨頭在市場中的影響力，遭美國國會反托拉斯委員會審查。反托拉斯委員會主席西奇里尼（David Cicilline）表示，「簡單來說，他們的權力太大了」，大到足以打退新的競爭與創新形式。

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