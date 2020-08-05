SpaceX火箭「星艦」原型機終於飛了 成功「跳躍」試飛

筒狀的「星艦」原型機SN5終於飛上天，美國時間4日在德州成功短暫「跳躍」試飛。（圖擷取自SpaceX推特影片）

2020-08-05 23:06:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國「太空探索科技公司」（SpaceX）正在開發下一代運載火箭「星艦」（Starship），在多次試飛失敗後，原型機SN5終於在美國時間4日飛上天，成功進行了短暫的「跳躍」試飛。

綜合外媒報導，星艦原型機SN5於當地時間4日傍晚在德州南部Boca Chica村附近的SpaceX試驗場進行試飛。外型猶如筒倉的SN5採用猛禽火箭發動機（Raptor），其由液態甲烷與液氧作為推進劑，這也是該發動機近1年以來首次測試。

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根據SpaceX發布的影片，SN5點火後順利起飛，向側飛了一段距離後，再升空約45秒後降下降到附近的著陸點，它在著陸前展開了藏在發動機艙周圍裙板下方的6個起落架。這次試飛預計達到150公尺的高度，但SpaceX並未透露最終確切高度。

外媒稱，這次試飛仍有一些小問題，試飛影片顯示，SN5升空後，一些碎片從發射台飛出，而猛禽發動機的一部分似乎在原型機下降時著火了，但似乎都沒有影響飛行。

SpaceX的首席執行長馬斯克（Elon Musk）在試飛結束後在推特發了一條推文，「火星看起來很真實」。馬斯克懷有一項遠大的計畫，要將人類送上火星，這是他「使人類成為多星球物種」計畫的一部分。

最終版的星艦將高達50公尺，配備6個猛禽發動機，可載送100人。為了克服地心引力，它需要由一台名為超重型（Super Heavy）的大型火箭發射，其將配備31個猛禽發動機。

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