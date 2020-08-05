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    症狀類似武漢肺炎易混淆！ 美國爆「西尼羅病毒」疫情

    西尼羅病毒（West Nile）是由蚊子帶原的病毒，感染後症狀與武漢肺炎相似，容易造成混淆。（資料照）

    西尼羅病毒（West Nile）是由蚊子帶原的病毒，感染後症狀與武漢肺炎相似，容易造成混淆。（資料照）

    2020-08-05 23:52:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國正忙著對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，但近期卻傳出不少人感染另一種病毒：由蚊子帶原的西尼羅病毒（West Nile virus），由於它引發的症狀類似武漢肺炎，容易造成混淆。

    《福斯新聞》（Fox News） 報導，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，迄今為止，德州、洛杉磯和佛羅里達州共確診了17例感染西尼羅病毒的病例，喬治亞州迪卡爾布郡（DeKalb County）也發現對西尼羅病毒呈陽性的蚊子。由於感染該病毒的症狀激似武漢肺炎，在武肺疫情仍在全美各地猖獗之際，衛生專家也呼籲在診斷時不要忽視感染西尼羅病毒的可能。

    約翰．霍普金斯醫院傳染病科臨床主任奧威特（Paul Auwaerter）說：「大約20％（感染西尼羅病毒）的人可能會出現類似流感的症狀，與武漢肺炎難以區分。」他表示，這些疾病具有相似的症狀，人們會直接假設他們罹患武漢肺炎，而不是蚊子帶原的疾病。

    美國CDC網站指出，「每150名感染西尼羅病毒的人中，有1人會惡化成重症，從而影響到中樞神經系統」，症狀可能發展成腦炎或腦膜炎。醫生告訴《福斯新聞》，在某些西尼羅病毒感染病例中，患者可能表現出高燒、脖子僵硬、劇烈頭痛等症狀，甚至會變得迷茫、虛弱及癲癇發作。

    根據健康專家的說法，兩種疾病主要的差別是，武漢肺炎是一種傳染性呼吸系統疾病，而西尼羅病毒則不是，通常是被病媒蚊叮咬而感染。檢驗方法也有所不同，武漢肺炎是用鼻咽分泌物檢測，西尼羅病毒則透過血液檢測。症狀上來說，武漢肺炎可以影響三叉神經和嗅神經，從而影響嗅覺，這在西尼羅病毒的症狀中並不常見。西尼羅病毒可能會引起軀幹及胸部皮疹，此類症狀在肺炎患者中並不常見。

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