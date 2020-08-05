日最美女賽車手 曾當賽車女郎、禮儀師

日本綜藝節目《跟拍到你家》在4年前訪問過賽車模特兒櫻井美織（右），並挖掘出過去的辛酸往事，她近日再度獲邀受訪，竟已搖身一變成為職業賽車手，未來將持續與車相伴，走在夢想的道路上。（圖擷取自Twitter）

2020-08-05 23:23:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか）在4年前訪問過賽車模特兒櫻井美織（右），並挖掘出過去的辛酸往事，她近日再度獲邀受訪，竟已搖身一變成為職業賽車手，未來將持續與車相伴，走在夢想的道路上。

綜合媒體報導，櫻井美織4年前曾被《跟拍到你家》採訪，當時年僅23歲，剛從老家長野搬到東京，兼做賽車女郎和禮儀師兩份工作，靠著自己的能力購入2輛汽車，並花費1000萬日圓（約新台幣276萬元）在改裝上。

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櫻井美織指出，由於受到「車迷」父親的影響，自己16歲輟學開始身兼多職、賺錢買車；然而，她四年前和妹妹大吵一架，爸爸卻站在妹妹那邊，因此決定離家出走，隻身到東京發展事業。

與家人斷絕聯絡之後，櫻井美織曾過著無家可歸的日子，孤單流連在網咖裡或在車上過夜，雖然很思念父親，但她已經下定決心要追求夢想。

櫻井美織近日再度接受節目訪問，沒想到她去年竟成功轉職為職業賽車手，並到世界各地出賽，還被譽為「日本最美女賽車手」；由於今年有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，櫻井美織至今還未參賽，她表示，會想辦法繼續鍛鍊，以期在未來取得好成績。

櫻井美織至今都未將父親的照片和親手做的汽車模型丟棄，也沒有和家人恢復聯絡，她表示，不後悔自己做出的決定，未來日子會和汽車及夢想相依為命。

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