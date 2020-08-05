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    貝魯特大爆炸》海關6度警告「硝酸銨」危險要求轉運 未獲回應

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成重大損失，目前已有超過100人死亡、近4000人受傷。官方消息人士透露，初步調查原因將事件歸咎於相關單位的「疏失和大意」。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成重大損失，目前已有超過100人死亡、近4000人受傷。官方消息人士透露，初步調查原因將事件歸咎於相關單位的「疏失和大意」。（法新社）

    2020-08-05 23:14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成重大損失，目前已有超過100人死亡、近4000人受傷。官方消息人士透露，初步調查原因將事件歸咎於相關單位的「疏失和大意」。外媒披露，當地海關曾6度警告司法機構該物質危險性，要求將其轉出口，卻未獲回應。

    初步調查 歸咎相關單位疏失大意

    根據《路透》報導，一位官方消息人士透露，大火在港口的第9號倉庫發生，接著迅速蔓延到儲放硝酸銨的第12號倉庫。初步調查將此事歸咎於相關單位的「疏失和大意」，對於這種高危險物質存放了6年之久，卻沒有採取任何安全措施。

    黎巴嫩海關總署署長巴德里（Badri Daher）今日對媒體表示，海關曾向司法機構發送6次文件，警告他們硝酸銨的危險性，「我們曾要求將它們再出口，但沒有發生」。一名與港口人員有關的消息人士更表示，6個月前檢查硝酸銨的團隊就曾警告，如果不移動這些物質，它們將會「把貝魯特全部炸毀」。

    2750公噸硝酸銨存放逾6年

    一份報告指出，2013年9月，一艘掛著摩爾多瓦國旗的貨輪載著2750公噸硝酸銨駛往莫桑比克，途中因技術問題停泊貝魯特港，被港務人員發現為違規船隻而遭扣留，隨後貨輪遭船東拋棄，由於硝酸銨放在船上有風險，港口當局將貨物放置到倉庫。

    《路透》指出，他們發現兩份文件提到，黎巴嫩海關於2016、2017年，都提出要求司法機構轉出口或者批准出售這些12號倉庫中的硝酸銨，以確保港口安全。其中一份文件還是引用2014年、2015年的類似要求。

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