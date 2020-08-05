武漢肺炎》二手菸可傳播病毒？ 專家：吐出飛沫恐感染周遭人

專家說，雖然二手菸可能不會直接傳播武肺病毒，但吸菸者可以將受感染的飛沫呼出到空氣中，因而增加周遭人們感染的風險。（資料照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2020-08-05 23:05:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，專家指出，雖然二手菸可能不會導致他人感染病毒，但吸菸者可能將受感染的飛沫呼出到空氣中，增加周遭人們感染的風險。

綜合外媒報導，人們說話、咳嗽或打噴嚏時噴出的呼吸道飛沫被認為是病毒傳播的主要方式。同樣的，人們在吸菸時（無論紙菸或電子煙），也會呼出這些飛沫。當能夠聞到對方的菸味時，就是距離吸菸者太近的危險徵兆。

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美國肺臟協會首席醫學官員里佐博士（Albert Rizzo）表示：「他們（吸菸者）不戴口罩不僅可能傳播病毒，而且還會向周圍的人吹出飛沫，因此（周遭的人）有可能被感染。」

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，二手菸會降低肺功能，導致氣喘發作，並增加心血管疾病、肺癌或中風的風險，以上這些病況都會加重武漢肺炎的症狀。同時，吸菸者比非吸菸者更可能因病毒而引起併發症。

德州一個衛生組織稱，即使在二手菸消散之後，仍附著在灰塵、衣服、牆壁和家具上的三手菸也可能攜帶病毒。環境科學研究人員於春天發現，灰塵裡可能含有比病毒更大的三手菸顆粒，因此，三手菸和三手懸浮微粒裡可能會藏有病毒。

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