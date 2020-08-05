美國再出招》瞄準TikTok 川普為何非禁不可？

美國總統川普連日大動作砲轟TikTok，什麼原因讓他非禁不可？（影音製圖）

2020-08-05 18:30:00

〔影音新聞／綜合報導〕美國總統川普連日大動作砲轟TikTok，甚至在8月3號拋下重話，建議微軟買下TikTok，如果在9月15號前沒有公司買下，將會在全美禁用這個應用程式。

TikTok到底做錯了什麼？引來美國政府這樣大動作的「關注」？比起TikTok，他的另一個名字可能更廣為人知一點，那就是「抖音」，是時下全球年輕人熱愛使用的短影片平台，甚至連不少偶像明星也會開設自己的抖音帳號，與粉絲們分享自己的日常生活。

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而TikTok就是抖音的國際版，抖音與TikTok的全球總下載量，在今年突破了20億次，足見TikTok在全球有多大的影響力，而TikTok在全球最主要的市場是在印度，但印度政府早在今年六月就把它下架。不論是印度，或者是美國，他們對於以TikTok為首的中國APP的共同疑慮都是，「他們究竟是否會取得用戶個資，再把這些個資傳回中國政府？」

除了「資安問題」外，川普會特別鎖定TikTok背後可能還有另外一個原因，那就是「Black Lives Matter」的運動。有專家認為，如果說「阿拉伯之春」是透過臉書和推特串聯的話，那麼「Black Lives Matter」則是透過TikTok串聯的群眾運動，這個運動重挫了川普的支持度，就有人懷疑，背後可能中國政府正企圖透過挑起種族對立，操控美國總統大選。

別忘了川普在疫情後的第一場造勢活動，有許多人在TikTok發起「取票不出席」的活動，讓實際出席人數不如預期，此舉也可能是讓TikTok因此被川普視為從政路上一大阻礙的原因之一。

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