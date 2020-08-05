為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國再出招》瞄準TikTok 川普為何非禁不可？

    美國總統川普連日大動作砲轟TikTok，什麼原因讓他非禁不可？（影音製圖）

    美國總統川普連日大動作砲轟TikTok，什麼原因讓他非禁不可？（影音製圖）

    2020-08-05 18:30:00

    〔影音新聞／綜合報導〕美國總統川普連日大動作砲轟TikTok，甚至在8月3號拋下重話，建議微軟買下TikTok，如果在9月15號前沒有公司買下，將會在全美禁用這個應用程式。

    TikTok到底做錯了什麼？引來美國政府這樣大動作的「關注」？比起TikTok，他的另一個名字可能更廣為人知一點，那就是「抖音」，是時下全球年輕人熱愛使用的短影片平台，甚至連不少偶像明星也會開設自己的抖音帳號，與粉絲們分享自己的日常生活。

    而TikTok就是抖音的國際版，抖音與TikTok的全球總下載量，在今年突破了20億次，足見TikTok在全球有多大的影響力，而TikTok在全球最主要的市場是在印度，但印度政府早在今年六月就把它下架。不論是印度，或者是美國，他們對於以TikTok為首的中國APP的共同疑慮都是，「他們究竟是否會取得用戶個資，再把這些個資傳回中國政府？」

    除了「資安問題」外，川普會特別鎖定TikTok背後可能還有另外一個原因，那就是「Black Lives Matter」的運動。有專家認為，如果說「阿拉伯之春」是透過臉書和推特串聯的話，那麼「Black Lives Matter」則是透過TikTok串聯的群眾運動，這個運動重挫了川普的支持度，就有人懷疑，背後可能中國政府正企圖透過挑起種族對立，操控美國總統大選。

    別忘了川普在疫情後的第一場造勢活動，有許多人在TikTok發起「取票不出席」的活動，讓實際出席人數不如預期，此舉也可能是讓TikTok因此被川普視為從政路上一大阻礙的原因之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    TikTok努力擺脫美疑慮仍遭針對 專家：中企應放棄美市場
    2020-08-05 15:05

    TikTok努力擺脫美疑慮仍遭針對 專家：中企應放棄美市場
    莫迪刪微博帳號、掰了「你好中國」 TikTok後輪微博、百度挨鍘
    2020-08-05 14:07

    莫迪刪微博帳號、掰了「你好中國」 TikTok後輪微博、百度挨鍘
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    市民擔憂個資遭送中 日本神戶市停用TikTok帳號
    2020-08-05 13:33

    市民擔憂個資遭送中 日本神戶市停用TikTok帳號
    臉書、Google參一咖？川普曝：多家公司有意收購TikTok
    2020-08-05 09:25

    臉書、Google參一咖？川普曝：多家公司有意收購TikTok
    永慶房屋斥資3千萬送員工衝國旅

    永慶房屋斥資3千萬送員工衝國旅
    美國優先! 川普戰TikTok 國家賺一手
    2020-08-05 05:30

    美國優先! 川普戰TikTok 國家賺一手
    國際今日熱門
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測

    2020-08-04 19:56

    美國政府要抽成！微軟擬收購TikTok 川普：交易是我准的

    2020-08-04 18:52

    對抗不能說的「那個人」 泰國示威者扮《哈利波特》上街抗議

    2020-08-04 21:43

    什麼都被禁但還能靠美食來抗爭！ 黃之鋒籲港人支持黃色經濟圈

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播