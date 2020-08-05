奇觀！月租1萬8小雅房 冷氣「切1半」和隔壁共用

有香港網友近日在「香港高登」刊出租屋資訊，只見2間坪數僅約2到3坪，不過卻明亮雅致的樣品小房，招租資訊介紹，房是全新裝潢，可馬上入住，附近交通、生活機能便利，開價租金5000到8300港幣（約新台幣1萬8900元至3萬1500元）間。（擷取自高登論壇）

2020-08-05 20:44:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港受居住問題困擾已久，租屋網上各種小到令人難以想像的房間，已讓港網友習以為常。不過，近日一間房間隔成兩半，連一台冷氣也「切一半」分兩間使用的招租宣傳曝光後，引發香港人熱議。

有香港網友近日在「香港高登」分享看到的租屋資訊，只見2間坪數僅約2到3坪，不過卻明亮雅致的樣品小房，招租資訊介紹，房是全新裝潢，可馬上入住，附近交通、生活機能便利，開價租金5000到8300港幣（約新台幣1萬8900元至3萬1500元）間。

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不過，最受網友關注的，就是兩間樣品房中的冷氣。只見一台冷氣被切成兩半，一間房間各用「一半」，要開冷氣可能還需要與隔壁房客商量。

對此，不少網友表示實在太貴，並貼出自己也是差不多租金的房間，表示「有一台完整的冷氣」，其他網友也紛紛留言表示「想開冷氣隔壁想開窗怎辦」、「電費這樣怎麼計」、「當房客腦袋進水」、「包住酒店一個月也大概只要7000港幣」。

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