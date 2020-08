貝魯特大爆炸》美專家疑有其他物質涉爆 稱當量與核彈吻合

2020-08-05 16:17:50

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸,各方初步認定是存放在港多年2750噸硝酸銨引爆所致,美國一名爆裂物專家卻認為,爆炸影片中出現的紅色煙霧與硝酸銨並不一致,且爆炸程度與衝擊波與一枚核彈的典型數值相吻合,懷疑過程中可能有其他大量物質參與爆炸。

根據《CNN》報導,從美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)退休的前調查員安東尼(Anthony May)表示,若是純硝酸銨引發的爆炸,會出現明顯的黃色煙霧雲,但本次事件多段現場影片均出現深紅色煙霧雲,代表除了硝酸銨外,可能也有其他爆裂物參與反應。

安東尼進一步指出,目前分析得出的爆炸當量、衝擊波強度等數據,與一枚核彈爆炸產生的數字吻合,不過他隨即解釋稱,目前無任何證據表明本次爆炸涉及核能,以上言論也非指此事件與核彈有關,只是點出二者在數據層面的相似程度。

貝魯特大爆炸至今已知造成百人死亡,數千人受傷,事件發生後黎巴嫩官方暫未將其定調為襲擊,目前未懷疑與恐攻有關。

This 2020 has brought us only terrible things and is continuing. ???????????? #Beirut pic.twitter.com/vgl4hJfVbc