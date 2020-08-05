貝魯特大爆炸》美專家疑有其他物質涉爆 稱當量與核彈吻合

貝魯特大爆炸至今已知造成百人死亡，數千人受傷。（路透）

2020-08-05 16:17:50

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，各方初步認定是存放在港多年2750噸硝酸銨引爆所致，美國一名爆裂物專家卻認為，爆炸影片中出現的紅色煙霧與硝酸銨並不一致，且爆炸程度與衝擊波與一枚核彈的典型數值相吻合，懷疑過程中可能有其他大量物質參與爆炸。

根據《CNN》報導，從美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）退休的前調查員安東尼（Anthony May）表示，若是純硝酸銨引發的爆炸，會出現明顯的黃色煙霧雲，但本次事件多段現場影片均出現深紅色煙霧雲，代表除了硝酸銨外，可能也有其他爆裂物參與反應。

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安東尼進一步指出，目前分析得出的爆炸當量、衝擊波強度等數據，與一枚核彈爆炸產生的數字吻合，不過他隨即解釋稱，目前無任何證據表明本次爆炸涉及核能，以上言論也非指此事件與核彈有關，只是點出二者在數據層面的相似程度。

貝魯特大爆炸至今已知造成百人死亡，數千人受傷，事件發生後黎巴嫩官方暫未將其定調為襲擊，目前未懷疑與恐攻有關。

相關影音：

This 2020 has brought us only terrible things and is continuing. ???????????? #Beirut pic.twitter.com/vgl4hJfVbc — Valentina ???? （@Valenti69127502） August 4, 2020

爆炸現場出現大量紅色雲煙，美專家安東尼認為與純硝酸銨爆炸後產生的黃色煙霧不符，懷疑有其他大量物質參與爆炸。（路透）

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