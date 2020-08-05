武漢肺炎》香港今增80例 「街市」群聚感染案如疫情定時炸彈

截至目前，香港已有最少11個「街市」出現過疫情。圖為香港街市示意圖。（彭博）

2020-08-05 16:06:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，香港境內近期迎來第3波疫情衝擊，先後有餐廳、老人安養中心等場所爆發集體感染，令人憂心；據悉，香港今日新增約80例確診病例，為連續3日確診病例數維持於百例以下。對此，專家示警，若再出現群聚感染案，確診病例數將再度回升；近期香港「街市（即傳統市場）」出現群聚感染案，專家形容為「疫症計時炸彈」。

根據《香港01》引述消息，截至今日下午3時左右，香港境內今日新增約80例確診，連續第3日維持在百例以下，據約翰霍普金斯大學即時統計，香港境內確診病例累積至3669例，死亡病例數累積至42例；對此，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨預警，若再爆群聚感染，確診病例數將再回升，籲市民勿輕忽。

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觀察香港群聚感染病例案，多案確診數已達10例或以上；最新群聚感染尚有紅磡街市群聚感染案，累計相關病例已達15例，該街市及鄰近的土瓜灣街市今明兩日將關閉消毒。

針對香港本土「街市群聚感染」，港大感染及傳染病中心總監何栢良3日曾形容，街市為「疫症計時炸彈」，現已有至少11個街市曾出現疫情，籲長者應避免到街市，可由年輕人代勞，前往街市時亦應戴上口罩，回家後，食材也要以清水浸洗。

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