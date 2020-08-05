為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》香港今增80例 「街市」群聚感染案如疫情定時炸彈

    截至目前，香港已有最少11個「街市」出現過疫情。圖為香港街市示意圖。（彭博）

    截至目前，香港已有最少11個「街市」出現過疫情。圖為香港街市示意圖。（彭博）

    2020-08-05 16:06:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，香港境內近期迎來第3波疫情衝擊，先後有餐廳、老人安養中心等場所爆發集體感染，令人憂心；據悉，香港今日新增約80例確診病例，為連續3日確診病例數維持於百例以下。對此，專家示警，若再出現群聚感染案，確診病例數將再度回升；近期香港「街市（即傳統市場）」出現群聚感染案，專家形容為「疫症計時炸彈」。

    根據《香港01》引述消息，截至今日下午3時左右，香港境內今日新增約80例確診，連續第3日維持在百例以下，據約翰霍普金斯大學即時統計，香港境內確診病例累積至3669例，死亡病例數累積至42例；對此，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨預警，若再爆群聚感染，確診病例數將再回升，籲市民勿輕忽。

    觀察香港群聚感染病例案，多案確診數已達10例或以上；最新群聚感染尚有紅磡街市群聚感染案，累計相關病例已達15例，該街市及鄰近的土瓜灣街市今明兩日將關閉消毒。

    針對香港本土「街市群聚感染」，港大感染及傳染病中心總監何栢良3日曾形容，街市為「疫症計時炸彈」，現已有至少11個街市曾出現疫情，籲長者應避免到街市，可由年輕人代勞，前往街市時亦應戴上口罩，回家後，食材也要以清水浸洗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》縮短部分餐廳、卡拉OK營業時間後 東京新增案例下降
    2020-08-05 14:44

    武漢肺炎》縮短部分餐廳、卡拉OK營業時間後 東京新增案例下降
    23％武肺患者肝臟受損 香港中大：死亡風險增加數倍
    2020-08-05 14:39

    23％武肺患者肝臟受損 香港中大：死亡風險增加數倍
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    武漢肺炎》南韓再添33例 境內又爆宗教活動群聚感染案
    2020-08-05 12:47

    武漢肺炎》南韓再添33例 境內又爆宗教活動群聚感染案
    武漢肺炎》巴西總統府淪疫區 至少178名員工確診
    2020-08-05 12:00

    武漢肺炎》巴西總統府淪疫區 至少178名員工確診
    永慶房屋斥資3千萬送員工衝國旅

    永慶房屋斥資3千萬送員工衝國旅
    國際今日熱門
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測

    2020-08-04 17:18

    武漢肺炎》這國幣值暴跌8成 恐因疫情「亡國」、淪恐怖組織搖籃

    2020-08-04 17:33

    紐約飛倫敦不用2小時！3馬赫超音速客機概念圖曝光

    2020-08-04 17:18

    濃煙竄天！ 中國湖北仙桃化工廠閃爆事故 至少6死4傷 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播