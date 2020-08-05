武漢肺炎》南韓再添33例 境內又爆宗教活動群聚感染案

南韓4日新增34例確診及1例死亡病例。圖為南韓醫護人員工作情況。（彭博）

2020-08-05 12:47:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內面對集體感染案影響，境外則需處理移入病例問題，無輕忽空間；據南韓防疫單位今日公告統計，4日南韓新增33例確診，過半為移入病例，本土病例則分布於先前爆發集體感染地區，另境內又爆宗教活動群聚感染案。

據《韓聯社》 引述南韓中央防疫對策本部今日公告統計，南韓4日新增33例確診病例，另增1例死亡病例，使南韓境內累計確診病例來到1萬4456例，累計死亡病例為302例；今日為連續第2日單日新增病例超過30例。

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觀察病例，33例中有15例屬於本土病例，分別為忠清北道6例、首爾市5例、京畿道2例、仁川市和慶尚南道各1例；忠清北道清州市31日爆發群聚感染案，疫情透過一場340餘人參加的伊斯蘭教活動傳播，目前已知相關病例共6例，防疫單位預期確診病例數將會持續增加。另首爾市江南區咖啡廳也發生感染案，累計2例確診。

境外輸入性病例方面，已連續41日維持在2位數，4日新增33例中有18例屬於境外移入，其中6例為入境檢疫過程確診，12例為入境後隔離確診；病例來源分別為美國及烏茲別克各6例，哈薩克、菲律賓、日本、印度、法國、衣索比亞各1例。

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