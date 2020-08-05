貝魯特大爆炸》美國防官員打臉川普：無遭受攻擊跡象

黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成嚴重死傷，詳細災損仍在持續確認中。（歐新社）

2020-08-05 11:10:36

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成方圓10公里的建築物受損，事發後美國總統川普聲稱，爆炸案疑似是「某種炸彈」引起的，不過美國國防部官員隨後出面澄清，強調目前並無跡象表明黎巴嫩是遭到攻擊，對於川普稱說法是來自軍方將領，數名國防部官員也強調「根本不知道總統在說什麼」。

各國不分敵我提出援助計畫

針對貝魯特港口地區發生大爆炸，美國總統川普在白宮舉行記者會時除表示願提供援助，也指稱有美國軍方將領告訴他，爆炸疑似是「某種炸彈」引起，且有可能是一場「可怕的」攻擊、似乎「不像是製造業爆炸那一類的事件」。不過針對川普的說法，國防部隨後則否認，《CNN》引述數名匿名的國防部官員澄清，指他們「根本不知道總統在說什麼」，並強調目前尚無情報顯示有人或組織進行如此規模的爆炸攻擊。

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黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成嚴重死傷，據傳仍有人受困瓦礫堆中。（法新社）

爆炸發生後，以色列也強調官方並未發起任何攻擊行動，部分恐怖組織也跳出來表示並非他們所為。至於黎巴嫩官方也並未將爆炸稱為襲擊，目前也未懷疑是遭恐攻，而是將矛頭指向存放於港口倉庫的2750公噸硝酸銨，該國總統奧恩（Michel Aoun）也痛批該批硝酸銨存放在該處6年卻未採取任何安全措施，令人無法接受，並強調將對需負責的人進行嚴懲。

黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成嚴重死傷，當局持續進行救災。（法新社）

事故發生後，不管是盟友還是傳統上敵對的國家，許多國家都陸續伸出援手，包含卡達、伊拉克及科威特都計畫提供物資及醫療援助，即使是與黎巴嫩處於衝突狀態的以色列，也出面表達願意提供人道援助。另外包含英國、法國、土耳其及伊朗等國也都表示已準備好隨時提供協助。

黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成嚴重死傷，當局持續進行救災。（法新社）

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