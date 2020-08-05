哈格比狂風暴雨中 這2人游過黃泥洪水爬電線桿修復電力

2020-08-05 07:29:26

〔即時新聞／綜合報導〕中颱哈格比擦邊台灣，北上快速掃過中國浙江溫州、台州、樂清、紹興等地，短短十多小時，造成當地嚴重災損，初步統計，至少超過500多間房屋毀損、5300多公頃農作業受損、市區大面積泡水，還有數十萬戶斷電仍在修理中，不過，有兩名電力公司員工在風雨中、游過洪水爬上電線桿修理電力設備的情景，受到矚目。

綜合中媒報導，哈格比是在昨天凌晨約3點左右登陸中國浙江，直到晚間8點左右，由江蘇東北部移入黃海南部，預計山東南部、江蘇、上海、浙江北部近岸海域將出現2到3米的中浪到大浪，中國國家海洋預報台接連對該地區發發布風暴潮、海浪藍色警報。

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咯格比在浙江溫州樂清沿海登陸，強風豪雨造成當地嚴重災損，包括多地電力、通信設備、道路毀損中斷，城區淹水，救援人員出動搶救。

除了救出受困人員之外，電力恢復也是重要一環，就在昨天上午9點多，正在狂風暴雨中，很多個地方已經一片汪洋，溫州瑞安市的桐浦鎮的一排電線桿全泡在水中，不過，有兩位電力工人從黃色的洪水中游泳過去，其中一位順著電桿慢慢爬高，搶修電路。

從畫面看，兩人是一組，一人桿上工作、一人水里仰頭監督，大約半小時後，修復完畢，桿上員工爬下來到水中，兩人一起從黃色的泥水中游了回來。

這則畫面瘋傳，讓受災民眾大為感動。

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