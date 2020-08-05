為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈格比狂風暴雨中 這2人游過黃泥洪水爬電線桿修復電力

    2020-08-05 07:29:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中颱哈格比擦邊台灣，北上快速掃過中國浙江溫州、台州、樂清、紹興等地，短短十多小時，造成當地嚴重災損，初步統計，至少超過500多間房屋毀損、5300多公頃農作業受損、市區大面積泡水，還有數十萬戶斷電仍在修理中，不過，有兩名電力公司員工在風雨中、游過洪水爬上電線桿修理電力設備的情景，受到矚目。

    綜合中媒報導，哈格比是在昨天凌晨約3點左右登陸中國浙江，直到晚間8點左右，由江蘇東北部移入黃海南部，預計山東南部、江蘇、上海、浙江北部近岸海域將出現2到3米的中浪到大浪，中國國家海洋預報台接連對該地區發發布風暴潮、海浪藍色警報。

    咯格比在浙江溫州樂清沿海登陸，強風豪雨造成當地嚴重災損，包括多地電力、通信設備、道路毀損中斷，城區淹水，救援人員出動搶救。

    除了救出受困人員之外，電力恢復也是重要一環，就在昨天上午9點多，正在狂風暴雨中，很多個地方已經一片汪洋，溫州瑞安市的桐浦鎮的一排電線桿全泡在水中，不過，有兩位電力工人從黃色的洪水中游泳過去，其中一位順著電桿慢慢爬高，搶修電路。

    從畫面看，兩人是一組，一人桿上工作、一人水里仰頭監督，大約半小時後，修復完畢，桿上員工爬下來到水中，兩人一起從黃色的泥水中游了回來。

    這則畫面瘋傳，讓受災民眾大為感動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不畏哈格比出發送餐 中國外送員「緊抱護桿」 機車餐盒散落一地
    2020-08-04 22:49

    不畏哈格比出發送餐 中國外送員「緊抱護桿」 機車餐盒散落一地
    哈格比肆虐溫州泡水影片曝光！ 瀑布不敵強風「飛天」驚嚇破表
    2020-08-04 15:30

    哈格比肆虐溫州泡水影片曝光！ 瀑布不敵強風「飛天」驚嚇破表
    中颱「哈格比」凌晨登陸中國溫州 帶來強風豪雨
    2020-08-04 07:33

    中颱「哈格比」凌晨登陸中國溫州 帶來強風豪雨
    哈格比颱風》驚見變「甜甜圈」！ 鄭明典：哈格比強度的巔峰
    2020-08-03 19:21

    哈格比颱風》驚見變「甜甜圈」！ 鄭明典：哈格比強度的巔峰
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測

    2020-08-04 08:14

    軍情動態》聯合國指北韓核武再進化 或已能實裝彈道飛彈

    2020-08-04 08:26

    軍情動態》協助北約抗俄 美國向波蘭派兵千人

    2020-08-04 09:23

    當年最紅活春宮 中國出現「優衣庫女主角」出道海報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播