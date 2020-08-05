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    梵蒂岡或與中國續簽協議 遭質疑對中國反人權低頭

    教宗方濟各。（法新社）

    教宗方濟各。（法新社）

    2020-08-05 09:27:41

    〔即時新聞／綜合報導〕由於宗教因素，中國與梵蒂岡的關係受到外界討論，有梵蒂岡官員表示，梵蒂岡可能在下個月與中國續簽協議，與主教任命與中國教會的地位有關，但因為該協議大部分內容屬於保密等級，受到部分教會內部人士批評。

    《美國之音》報導，該協議於2018年簽署，當時中國首度承認教宗在中國天主教的地位，但梵蒂岡也承認中國任命的主教，該協議於今年9月到期，但全文至今仍尚未公布。梵蒂岡外交官切里（Claudio Maria Celli）大主教6月表示，該協議正在進行續簽流程。

    有梵蒂岡的官員表示，該協議有助於保護中國的天主教徒，但教會內部也有批評的聲音，美國在線天主教報紙Crux的編輯艾倫（John Allen）指出，教宗正面臨愈來愈大的壓力，外界要求他對於中國侵犯人權的罪刑有所回應，艾倫甚至批評，教宗一面對中國，就會罕見地收起拳頭。

    報導指出，人權非政府組織香港監察（Hong Kong Watch）聯合創始人羅傑斯（Benedict Rogers）點出，每個星期天，教宗主持儀式時，都會提到世界上某個地方的不公正現象，但就只有中國沒被提到。

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