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    軍情動態》捍衛航行自由！ 美第七艦隊貼出4國海軍聯訓照

    美國海軍與新加坡、澳洲及汶萊進行共同演訓。（圖擷取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁）

    美國海軍與新加坡、澳洲及汶萊進行共同演訓。（圖擷取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁）

    2020-08-05 07:37:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國持續在南海及西太平洋交鋒，美軍第七艦隊昨晚貼出美國海軍與新加坡、澳洲及汶萊等國軍艦共同演訓的照片，並強調美國仍致力於區域合作，並保護所有國家自由且合法航行的權利。

    第七艦隊表示，美軍驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG 115）此次和澳洲皇家海軍安扎克級護衛艦「斯圖亞特號」（HMAS Stuart）、油彈補給艦「天狼星號」（HMAS Sirius）、新加坡海軍可畏級巡防艦「無比號」（RSS Supreme）、汶萊皇家海軍巡邏艇「達魯萊桑號」（KDB Darulehsan）一起進行多國跨艦艇演訓。

    演訓內容主要在於編隊補給和多邊通訊，包括船舶在海上進行補給、多艦機動和通信演習、直升機進行「跨甲板著陸」等。此次演習也會給美國海軍提供與其他國家共同演訓的機會，參與演訓的4個國家皆有獨特的能力來應對當今太平洋地區所面臨的複雜挑戰。

    「裴拉塔號」指揮官楚畢拉（Chad Trubilla）表示，此次參與演訓的所有船艦及官兵都可以藉由演訓建立信心，並建立持久關係，同時也培養對彼此的信任。

    第七艦隊強調，美國仍致力於區域合作。（圖擷取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁）

    第七艦隊強調，美國仍致力於區域合作。（圖擷取自美軍第七艦隊臉書粉絲專頁）

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