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    武漢肺炎》別輕忽！WHO：年輕族群確診比例增3倍

    WHO指出，年輕人確診比例在近5個月內增長了3倍。圖為美國邁阿密海灘。（歐新社）

    WHO指出，年輕人確診比例在近5個月內增長了3倍。圖為美國邁阿密海灘。（歐新社）

    2020-08-05 07:05:49

    〔即時新聞／綜合報導〕世界各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，世界衛生組織（WHO）指出，許多在夜總會狂歡或是出席群聚活動的年輕人是全球確診病例上升的主因，在15至24歲的年輕族群中，確診比例在近5個月內增長了3倍。

    根據《路透》報導，WHO分析2月24日至7月12日之間的600萬例確診病例，發現年齡介於15至24歲之間的人口比例從4.5％上升至15％。目前除了美國以480萬例的總病例數位居全球首位之外，包括西班牙、德國和法國在內的歐洲國家以及日本等亞洲國家，都出現了許多年輕確診者。

    過去武漢肺炎確診者多為高齡者，引發全球流傳「年輕人不易被感染」的說法，但世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾在記者會中提到：「年輕人並不是無敵的，年輕人可能被感染，而且年輕人也會死，年輕人也可將病毒傳播給其他人」

    美國馬里蘭州巴爾的摩約翰霍普金斯醫院的護理長恩斯特（Neysa Ernst）也提及她的第一線經驗，強調年輕人對於戴口罩及保持社會距離的警戒心降低了，參加各式活動及旅行增加了散播病毒的機會，且年輕人也更有可能去社區工作、去海灘、酒吧或是上街買東西。

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