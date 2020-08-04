長期偏重保育大貓熊 中國大型食肉野生動物劇減

去年6月中國四川臥龍國家級自然保育區的大貓熊。（ 法新社）

2020-08-04 23:29:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國花數10年致力保護該國象徵性的保育動物大貓熊，並已取得成果，大貓雄的保育地位在2016年從「瀕危」降為「易危」，不過，與大貓熊共享棲地的豹、狼等大型食肉動物，卻被「冷落」，數量顯著減少。

美國與中國共同組成的研究團隊3日在「自然」旗下「自然—生態與演化」網路期刊（Nature Ecology & Evolution）發表報告，該團隊檢視中國73處保護區，其中66個為大貓熊自然保護區，收集2008年到2018年間紅外線相機監測數據和歷史紀錄，發現花豹、雪豹、狼和豺，這4種大型食肉動物已經從許多保育區消失；雪豹族群減少38%，狼、花豹族群數量各減少77%、81%，豺族群消失幅度更達驚人的95%。

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研究人員說，這些發現是對重度依賴單一族群保育政策，對該區域生物多樣性影響，提出警告，呼籲立即採取行動，保護這些脆弱的生態體系。

大貓熊被中國視為「傘護種」，即其生存環境需求能涵蓋其他許多物種生存之需求，透過保護「傘護種」可發揮「保護傘」作用，同時保護其他物種以及更大範圍的生態。不過，從這項研究所見，對於大型食肉動物來說，卻非如此。

這73處保育區分佈在秦嶺、岷山、邛崍山、相嶺、涼山等五山系。在研究過程中，僅有4次紀錄到豺出現，狼11次，花豹45次，雪豹有309次。

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