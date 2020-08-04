倫敦市長參選人宣示取消北京姊妹市 羅冠聰：檢討過往親中政策

「香港眾志」創黨主席羅冠聰昨（3）日指出，倫敦市長參選人貝利（Shaun Bailey）宣布若當選將取消倫敦與北京的姊妹市關係，而這意味著世界各地政壇逐漸興起檢討過往親中政策的趨勢。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

2020-08-04 23:49:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦市長參選人貝利（Shaun Bailey）上月表明他站穩民主人權的立場，並宣布若他於明年當選，將取消倫敦與北京的姊妹市關係。對此，「香港眾志」創黨主席羅冠聰昨（3）日指出，世界各地政壇逐漸興起新聲浪，檢討過去的親中政策，並決定開始與中共政權脫鉤，藉此彰顯民主人權價值，同時也撻伐中共政權踐踏人權的行徑。

綜合英媒報導，代表保守黨競選倫敦市長的貝利於上月20日發表政見，指出中共政權積極打壓人權，而倫敦作為世界級的城市，應該率先表明英國支持民主自由、與人權鬥士同行的立場。貝利並宣布，如果他於明年當選，就要解除倫敦與北京的姊妹市關係。

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貝利更指出，過去西方認為協助中國發展經濟，就有可能改變中國壓迫人權的威權文化體制。「但我們見證中國遠離其人權責任，而且中國明顯故意為之」。

對此，羅冠聰昨日在臉書發文表示，隨著全球民主國家日漸警戒中國威權擴張，貝利代表了世界各地政壇新興的聲浪，認為有必要重新檢視過往的親中政策，並開始在文化與經濟上與中共政權脫鉤（Decoupling），以捍衛民主人權價值，並藉此撻伐中共剝削人權的惡行。

羅冠聰繼續指出，香港抗爭無疑在國際態度的轉變上，扮演著非常重要的催化劑，亦令很多在自由世界生活的市民對極權的威脅感受更為切身。

羅冠聰也呼籲港人，即使現時中共打壓甚大，但港人千萬別妄自菲薄，我們正在改變世界－而這種更堅持捍衛民主價值的轉變，定必會在未來的日子支撐著香港的抗爭，直至光復的一天。

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