中國維權人士家屬被要求噤聲 否則被關押者恐「被死亡」

廣州女維權人士張五洲於今年「六四」期間，到當地白雲山景區舉牌聲援六四並抗議「港版國安法」，被警方非法關押在看守所受酷刑折磨。（圖擷取自維權網）

2020-08-04 23:25:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州女維權人士張五洲今年「六四」期間，到當地白雲山景區舉牌聲援六四並抗議「港版國安法」，被警方關押在看守所受酷刑折磨，家屬呼籲外界關心她的處境。在媒體報導後，張五洲的妹妹張唯楚近日被威脅如果繼續發聲，張五洲可能會「被死亡」，她所聘請的律師在回武漢後也被中國司法局約談要求退出此案。

綜合媒體先前報導，張五洲曾多次參與維權抗爭事件，6月4日更在廣州街頭手持「勿忘六四，撤回惡法」等標語，並表達反對中國強推「港區國安法」，結果隔天遭清遠市公安以涉嫌擾亂公共秩序為由將她帶走，之後更以「尋釁滋事罪」加以刑事拘留。據報，她從2015年起就不斷尋找其弟張六毛離奇死於廣州第三看守所的真相，之後更因參與多宗維權事件而被捕，並於今年2月14日刑滿獲釋。

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張五洲的妹妹張唯楚日前接受《大紀元》採訪時表示，她委託的黃律師第一次會見時，姐姐張五洲哭訴，被抓的第2天看守所就給她戴上了約100斤（約83公斤）的重刑鐐，手腳銬在一起，身體不能直立，整個人只能蹲著蜷縮成一團，此狀長達6天6夜，處境生不如死，期間在牢裡還被同房獄友毆打。

張唯楚表示，在姐姐張五洲被捕後，曾有一名自稱是清遠市婦聯副主席的朱姓律師對她說，可以幫助她們姐妹，並安排了官派律師，但張唯楚並沒有簽委託協議。

張唯楚認為官派律師很明顯地是在幫助中共當局的，且在官派律師溝通的過程中，她們也不斷威脅張唯楚不要再管姐姐張五洲的事，若繼續管下去會讓張唯楚不能夠過正常的生活。經過一番努力後，張唯楚才能夠聘請黃姓律師，也才有機會知道姐姐張五州在獄中的真實處境。

張唯楚表示，前幾日有人傳話要她噤聲，若不噤聲，當局有可能想把張五洲「弄死在監獄裡面」，張唯楚希望外界能關注中國的言論自由，關注監獄和監獄系統的酷刑、非人道的迫害。張唯楚也表示，雖然受到威脅，但是受到再大的壓力，也得把事情講出來；替自己的家人發聲，自助者才會有天助。

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