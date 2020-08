若中國攻打台灣 澳洲前副防長：澳軍有義務助美護台

澳洲前國防部副部長狄布撰文指出,若美國出兵助台灣抵抗中國侵略,澳洲也有義務協助。(路透檔案照)

2020-08-04 21:30:56

〔編譯孫宇青/綜合報導〕隨著中國擴張野心愈發昭彰,各國紛紛關切台海開戰的可能性。對此,澳洲前國防部副部長狄布(Paul Dibb)4日在《澳洲人報》(The Australian)發表評論,指一旦美國出手協助台灣抵禦中國進攻,澳洲也有義務出兵,否則將被視為違背「太平洋安全保障條約」(或稱澳紐美安全條約,ANZUS),澳洲可能從此失去美國保護。

現為澳洲國立大學榮譽教授的狄布,在題為「台灣攸關『太平洋安全保障條約』同盟存廢」(Taiwan could force us into an ANZUS-busting choice)一文中指出,眼見台灣民意逐漸背離「統一大業」,中國的態度比從前更具威脅性,尤其習近平在疫情及美國鐵了心對抗中共的雙重壓力下,是否會在明年侵略台灣,更是備受關切。

狄布提出兩套假設,一是若中國在未被挑釁下攻台,而美國未馳援,美國在亞太的盟邦關係將分崩離析,日本和南韓可能會考慮擁核武自重;二是,若中國在未被挑釁下犯台,而美國出兵護台,但「五眼聯盟」中唯一可以讓美國依賴的澳洲卻置身事外的話,「太平洋安全保障條約」將淪為紙上談兵。

狄布解釋,「太平洋安全保障條約」的涵蓋範圍是「太平洋地區」,而武力入侵台灣之舉,也應被視為侵犯該區域。若澳洲屆時拒絕出一份力,將被美方視為「對太平洋安全保障條約的背叛」。

另外,狄布也警告,一旦中國攻打台灣,台灣不太可能獲得太多外力救援。南韓、紐西蘭、加拿大、所有東南亞國家及英國在內的北大西洋公約組織(NATO)等,可能會「顧左右而言他」,只有日本有機會在軍事或後勤方面挺身而出,因為一旦中國佔領台灣,中國核潛艦將出沒台灣東部海域,對沖繩群島甚至日本本土將直接構成威脅。

狄布表示,挺身捍衛台灣這樣的「成功民主國家」,是符合澳洲利益的,如果認為台灣不值得捍衛,有朝一日誰會挺身捍衛澳洲?

