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    若中國攻打台灣 澳洲前副防長：澳軍有義務助美護台

    澳洲前國防部副部長狄布撰文指出，若美國出兵助台灣抵抗中國侵略，澳洲也有義務協助。（路透檔案照）

    澳洲前國防部副部長狄布撰文指出，若美國出兵助台灣抵抗中國侵略，澳洲也有義務協助。（路透檔案照）

    2020-08-04 21:30:56

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國擴張野心愈發昭彰，各國紛紛關切台海開戰的可能性。對此，澳洲前國防部副部長狄布（Paul Dibb）4日在《澳洲人報》（The Australian）發表評論，指一旦美國出手協助台灣抵禦中國進攻，澳洲也有義務出兵，否則將被視為違背「太平洋安全保障條約」（或稱澳紐美安全條約，ANZUS），澳洲可能從此失去美國保護。

    現為澳洲國立大學榮譽教授的狄布，在題為「台灣攸關『太平洋安全保障條約』同盟存廢」（Taiwan could force us into an ANZUS-busting choice）一文中指出，眼見台灣民意逐漸背離「統一大業」，中國的態度比從前更具威脅性，尤其習近平在疫情及美國鐵了心對抗中共的雙重壓力下，是否會在明年侵略台灣，更是備受關切。

    狄布提出兩套假設，一是若中國在未被挑釁下攻台，而美國未馳援，美國在亞太的盟邦關係將分崩離析，日本和南韓可能會考慮擁核武自重；二是，若中國在未被挑釁下犯台，而美國出兵護台，但「五眼聯盟」中唯一可以讓美國依賴的澳洲卻置身事外的話，「太平洋安全保障條約」將淪為紙上談兵。

    狄布解釋，「太平洋安全保障條約」的涵蓋範圍是「太平洋地區」，而武力入侵台灣之舉，也應被視為侵犯該區域。若澳洲屆時拒絕出一份力，將被美方視為「對太平洋安全保障條約的背叛」。

    另外，狄布也警告，一旦中國攻打台灣，台灣不太可能獲得太多外力救援。南韓、紐西蘭、加拿大、所有東南亞國家及英國在內的北大西洋公約組織（NATO）等，可能會「顧左右而言他」，只有日本有機會在軍事或後勤方面挺身而出，因為一旦中國佔領台灣，中國核潛艦將出沒台灣東部海域，對沖繩群島甚至日本本土將直接構成威脅。

    狄布表示，挺身捍衛台灣這樣的「成功民主國家」，是符合澳洲利益的，如果認為台灣不值得捍衛，有朝一日誰會挺身捍衛澳洲？

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