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    仇同波蘭總統杜達連任 LGBT支持者群起抗議

    波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在大選成功連任，但他競選展現出許多反LGBT的傾向與言論，引起LGBT支持者抗議。圖為修女在波蘭華沙經過了一名LGBT抗議者面前。（美聯社）

    波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在大選成功連任，但他競選展現出許多反LGBT的傾向與言論，引起LGBT支持者抗議。圖為修女在波蘭華沙經過了一名LGBT抗議者面前。（美聯社）

    2020-08-05 00:01:15

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在7月13日的總統大選成功連任，但他在競選期間，展現出許多反LGBT的傾向與言論，引起LGBT支持者抗議。

    綜合外媒報導，同性戀、雙性戀和跨性別權利已成為波蘭的分裂政治話題，兩黨曾於2019年就此議題表態，而在今年波蘭總統大選期間，LGBT議題再次獲得大眾關注，杜達在競選連任時也強烈反對「LGBT意識形態」和同性伴侶收養政策；歐洲安全與合作組織（OSCE）的民主制度與人權辦公室批評，「杜達的競選活動與宣傳報導，以反同性戀、排外和反猶太的言論為核心」。

    面對波蘭對反同勢力日益加重打壓力道，歐盟決定將波蘭6個宣布「無LGBT意識形態區域」（LGBT-free zones）的行政區扣留約5000到2萬5000歐元（約17萬到80萬台幣）不等的補助金；波蘭政府對於歐盟扣留補助款相當不滿，波蘭司法部長齊布羅（Zbigniew Ziobro）批評歐盟採取「非法」的決定，然而波蘭國有資產副部長科瓦爾斯基（Janusz Kowalski）竟無視歐盟的施壓，在昨天（8月3日）呼籲國會制定一項法律，禁止使用公共資金支付「旨在公開推廣LGBT意識形態的任何行動和機構」。

    而歐盟扣留補助款施壓波蘭政府的舉措，獲得LGBT支持者的讚揚，盧布林驕傲協會（Lublin Pride Association）幹部施塔夫斯基（Bartosz Staszewski）表示，「我們不能指望政府，也不能指望總統，我們唯一可以指望的就是歐盟。」而對於是否擔心未來政府會對LGBT支持者採取更強烈的反擊時，他說，「情況不會比現在更糟，我們已經是全民頭號公敵了」。

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