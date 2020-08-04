疑紀錄片惹火大馬政府 半島電視台辦公室遭突襲搜索

半島電視台位在吉隆坡的辦公室遭馬來西亞警方突襲搜查，並沒收了電腦。（資料照，歐新社）

2020-08-04 21:48:42

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞警方今（4）日突襲搜查半島電視台位在吉隆坡的辦公室，並沒收了電腦。大馬當局正在調查半島電視台一部紀錄片，警方行動是其中一部分，該影片紀錄了大馬在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間不人道對待非法移民，引起大馬政府不滿。

《法新社》報導，半島電視台總部位於卡達，大馬政府上月對這家國際電視媒體進行調查，引發民眾擔憂大馬媒體自由度惡化。半島電視台發聲明，證實遭突襲搜查，並被沒收了2台電腦。

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半島電視台英文頻道執行董事特朗德（Giles Trendle）表示，「對我們的辦公室進行突襲搜查並扣押電腦，這是當局打擊媒體自由令人不安的升級。半島電視台呼籲大馬當局停止對我們記者的刑事調查」。

引起大馬當局不滿的紀錄片「Locked Up in Malaysia's Lockdown」，內容主要是報導在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，被大馬拘捕的非法移工和其他移民所面臨的困境。

大馬政府抨擊該影片報導內容不實和具誤導性，警方正在調查電視台是否涉嫌煽動、誹謗，以及違法傳播令人反感內容。

上個月，包括5名澳洲人在內的7名半島電視台記者被訊問，而在該紀錄片中接受採訪的孟加拉移工已被捕。警方稱會公正調查，記者是被當作證人而非嫌犯接受訊問。

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