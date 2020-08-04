武漢肺炎》不滿封鎖政策 墨爾本警方屢次遭民眾襲擊

1500多名警察在墨爾本街頭巡邏，以實施封鎖政策。（法新社）

2020-08-04 23:50:36

〔即時新聞／綜合報導〕在澳洲對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的封鎖政策實施下，墨爾本警方表示，近期抵制封鎖措施的民眾會故意違規「誘捕」警察，有時甚至採取暴力行動，而這樣的暴力案件正大幅增加中。

綜合外媒報導，澳洲維多利亞州近日有一群反對口罩的群眾，這些民眾故意違反衛生規則且攻擊警方。警方說，封鎖政策造成的趨勢包括所謂的​​「主權公民」對峙，「主權公民」來自於美國的主權公民運動（Sovereign citizen movement），這種活動通常由那些不相信政府合法性的民眾參與，他們常常認為自己的權利受到公共秩序的壓制，這些公民不會配合警方，且不害怕和警方產生衝突。

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自從大約兩週前澳洲政府強制戴口罩以來，發生了許多反口罩的重大案件，在一個案例中，一名沒有配戴口罩的38歲的婦女被女警攔下，在被詢問為何沒有配戴口罩後，婦人朝女警襲擊，且反覆將女警的頭砸向水泥地，導致女警腦震盪且被拔下一束頭髮。

有關部門表示，許多人正在違反規定，有些甚至宣稱自己在法律之上。首席專員帕頓（Shane Patton）表示，維多利亞州警察局察覺近期出現了將自己歸類為「主權公民」的人群。帕頓說，女警襲擊案突顯了澳洲警方正在面臨的挑戰，他補充說人們在檢查站「誘捕」警察，並拒絕透露基本資料。

他說：「在過去的一週中，至少有四次我們不得不砸碎汽車窗戶，並請人們出來配合提供詳細資料。」

This 26-year-old Constable returned to the station concussed and missing a clump of hair.

Because she asked someone to wear a mask.

She and many others are sacrificing their safety for our safety.#protectourprotectors #springst #tpav #covid19 #covid19aus #COVID19Vic cases pic.twitter.com/Bdjve1YJWR — TPAV （@PoliceAssocVIC） August 4, 2020

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