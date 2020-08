武漢肺炎》不滿封鎖政策 墨爾本警方屢次遭民眾襲擊

2020-08-04 23:50:36

〔即時新聞/綜合報導〕在澳洲對抗武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)的封鎖政策實施下,墨爾本警方表示,近期抵制封鎖措施的民眾會故意違規「誘捕」警察,有時甚至採取暴力行動,而這樣的暴力案件正大幅增加中。

綜合外媒報導,澳洲維多利亞州近日有一群反對口罩的群眾,這些民眾故意違反衛生規則且攻擊警方。警方說,封鎖政策造成的趨勢包括所謂的​​「主權公民」對峙,「主權公民」來自於美國的主權公民運動(Sovereign citizen movement),這種活動通常由那些不相信政府合法性的民眾參與,他們常常認為自己的權利受到公共秩序的壓制,這些公民不會配合警方,且不害怕和警方產生衝突。

自從大約兩週前澳洲政府強制戴口罩以來,發生了許多反口罩的重大案件,在一個案例中,一名沒有配戴口罩的38歲的婦女被女警攔下,在被詢問為何沒有配戴口罩後,婦人朝女警襲擊,且反覆將女警的頭砸向水泥地,導致女警腦震盪且被拔下一束頭髮。

有關部門表示,許多人正在違反規定,有些甚至宣稱自己在法律之上。首席專員帕頓(Shane Patton)表示,維多利亞州警察局察覺近期出現了將自己歸類為「主權公民」的人群。帕頓說,女警襲擊案突顯了澳洲警方正在面臨的挑戰,他補充說人們在檢查站「誘捕」警察,並拒絕透露基本資料。

他說:「在過去的一週中,至少有四次我們不得不砸碎汽車窗戶,並請人們出來配合提供詳細資料。」

