TikTok不賣就封殺 中國外交部：赤裸裸的霸凌！

中國外交部發言人汪文斌（見圖）今天（8月4日）痛批美國的行為完全是政治操弄，是「赤裸裸的霸凌行徑」，強調「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」。（路透）

2020-08-04 22:06:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普一度以國安問題，下令禁止抖音國際板「TikTok」退出美國，不過後來又同意除非45天內TikTok美國業務轉售給美國企業，更聲稱美國政府能從中分杯羹；中國外交部發言人汪文斌今天（4日）抓住機會痛批美國的行為完全是「赤裸裸的霸凌行徑」，嗆聲「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」。

綜合外媒報導，汪文斌今天主持例行記者會時，指稱「有關企業」按「市場原則與國際規則」在美國展開商業活動，遵守美國法律法規，但美方以「莫須有」罪名設限打壓，完全是政治操弄。

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汪文斌強調，美國所提的理由「根本站不住腳，不過是為自己尋找藉口而已」，美方標榜的所謂公平競爭的虛偽性暴露無遺，嚴重損害美國的國家信譽和形象，「如果按照美方的這種錯誤做法，那麼任何一個國家都可以以國家安全為由，對任何一家美國企業採取類似的舉措」，「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」

汪文斌表示，美方動用國家機器打壓他國企業的行為屢見不鮮，呼籲美方不要將經濟問題政治化，應提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境，多做有利全球經濟發展的事。

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