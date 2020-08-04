為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    TikTok不賣就封殺 中國外交部：赤裸裸的霸凌！

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今天（8月4日）痛批美國的行為完全是政治操弄，是「赤裸裸的霸凌行徑」，強調「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」。（路透）

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今天（8月4日）痛批美國的行為完全是政治操弄，是「赤裸裸的霸凌行徑」，強調「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」。（路透）

    2020-08-04 22:06:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普一度以國安問題，下令禁止抖音國際板「TikTok」退出美國，不過後來又同意除非45天內TikTok美國業務轉售給美國企業，更聲稱美國政府能從中分杯羹；中國外交部發言人汪文斌今天（4日）抓住機會痛批美國的行為完全是「赤裸裸的霸凌行徑」，嗆聲「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」。

    綜合外媒報導，汪文斌今天主持例行記者會時，指稱「有關企業」按「市場原則與國際規則」在美國展開商業活動，遵守美國法律法規，但美方以「莫須有」罪名設限打壓，完全是政治操弄。

    汪文斌強調，美國所提的理由「根本站不住腳，不過是為自己尋找藉口而已」，美方標榜的所謂公平競爭的虛偽性暴露無遺，嚴重損害美國的國家信譽和形象，「如果按照美方的這種錯誤做法，那麼任何一個國家都可以以國家安全為由，對任何一家美國企業採取類似的舉措」，「美方不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果」

    汪文斌表示，美方動用國家機器打壓他國企業的行為屢見不鮮，呼籲美方不要將經濟問題政治化，應提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境，多做有利全球經濟發展的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印中經貿戰升高！繼TikTok後 騰訊等APP在印度恐遭禁
    2020-08-04 21:42

    印中經貿戰升高！繼TikTok後 騰訊等APP在印度恐遭禁
    川普放話不賣就禁抖音 中媒氣噗噗：這是「明搶」
    2020-08-04 20:11

    川普放話不賣就禁抖音 中媒氣噗噗：這是「明搶」
    美國政府要抽成！微軟擬收購TikTok 川普：交易是我准的
    2020-08-04 19:56

    美國政府要抽成！微軟擬收購TikTok 川普：交易是我准的
    字節跳動創辦人：美CFIUS要求售TikTok 自己不認同
    2020-08-03 19:41

    字節跳動創辦人：美CFIUS要求售TikTok 自己不認同
    TikTok另覓地點設總部 消息人士：英國倫敦是選項之一
    2020-07-19 10:18

    TikTok另覓地點設總部 消息人士：英國倫敦是選項之一
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    抖音母公司挖角迪士尼高層 路透：「核心移出中國」戰略一環
    2020-05-28 21:41

    抖音母公司挖角迪士尼高層 路透：「核心移出中國」戰略一環
    國際今日熱門
    2020-08-04 00:04

    劉德華、容祖兒也向中共輸誠？黃之鋒點出突破中共箝制的破口

    2020-08-03 23:01

    遭丈夫拿槍轟臉幾乎毀容 美國首名換臉女術後12年去世

    2020-08-03 23:44

    香港新學期維持遠距授課 未來將加入國安教育

    2020-08-03 23:25

    爆中使館長期砸錢買廣告 紐西蘭媒體籲嚴防「大外宣」圈套

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播