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    對抗不能說的「那個人」 泰國示威者扮《哈利波特》上街抗議

    昨天（8月3日）泰國有200多人扮成英國知名奇幻小說《哈利波特》的角色上街抗議，意為要對抗如同故事中大反派「佛地魔」的泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功。（圖擷取自twitter）

    昨天（8月3日）泰國有200多人扮成英國知名奇幻小說《哈利波特》的角色上街抗議，意為要對抗如同故事中大反派「佛地魔」的泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功。（圖擷取自twitter）

    2020-08-04 18:52:16

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國從7月下半出現多起反政府示威遊行，抗議軍政府與泰王專政，以軍政府下台以及政治改革為訴求上街遊行；繼7月26日有數百名泰國青年發起「一起跑吧哈姆太郎」示威運動後，昨天（8月3日）又有200多人扮成英國知名奇幻小說《哈利波特》的角色，意為要對抗如同故事中大反派「佛地魔」的泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

    綜合外媒報導，昨天（3日）晚上有約200人聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）示威抗議，訴求是解散國會、重新制定憲法並實施尊重民主的君主立憲制，以及取消或改革《冒犯君主罪》（lese majeste）。

    有趣的是，示威者大多裝扮成《哈利波特》裡面的角色，誓言要施放「保護民主」的咒語，還將泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）比擬作故事中的大反派「佛地魔」（Lord Voldemort），諷刺他的名字受限泰國刑法第112條《冒犯君主罪》不可說，跟佛地魔一樣只能稱呼他「那個人」（You-Know-Who），還嘲笑裝扮成副總理翁素萬（Prawit Wongsuwan）的示威者是「食稅人」（Tax Eater），原意是追隨佛地魔的信徒「食死人」（Death Eater）。

    參與示威活動、34歲的律師阿農（Anon Nampa）批評，王室權力越來越大，削弱民主，且對泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）迫害的異議人士的行為毫無作為，「我們並不是要推翻王室，而是要君主制能更合理的與民主並存在泰國這個君主立憲的國家」，示威團體也揚言將在8月10日發起更大規模的示威活動，對此泰國王室沒有回應。

    示威者將泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功比擬作《哈利波特》故事中的大反派「佛地魔」（圖中相框照），諷刺他的名字受限泰國刑法第112條《冒犯君主罪》不可說，跟佛地魔一樣只能稱呼他「那個人」（You-Know-Who）。（路透）

    示威者將泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功比擬作《哈利波特》故事中的大反派「佛地魔」（圖中相框照），諷刺他的名字受限泰國刑法第112條《冒犯君主罪》不可說，跟佛地魔一樣只能稱呼他「那個人」（You-Know-Who）。（路透）

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