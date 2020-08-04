打臉老胡！中國核專家批胡錫進炒作核武：煽動對中央不滿

《環球時報》總編輯胡錫進近來熱衷炒作中國應該增加核武庫，該言論遭到中國核武器專家楊承軍批，有人「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」。（歐新社）

2020-08-04 15:28:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進近來熱衷炒作中國應該增加核武庫，聲稱解放軍應擴充核武庫，在短時間內將核彈頭數量擴大到千枚的水準，引發爭議，該言論遭到中國核武器專家楊承軍批，有人「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」，強調「這種炒作對國家安全極其有害」。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進5月曾在微博表示，為因應美國的戰略野心和對中衝動，中國應擴充核武庫，需要在較短時間內將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風41戰略飛彈，又在上個月強調「中國擁有更強大的核武庫是把美國的囂張態度壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，別的都不管用」。

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對此，解放軍火箭軍參謀部退休研究員、中國核武器專家楊承軍上月30日在《鳳凰軍事網》發表題為〈警惕有人惡意炒作我國涉核問題〉的文章，暗批胡錫進，他開頭就指出，媒體最近再次出現呼籲增加核武器的言論，他作為在核武器領域服役47年的專家，認為這種炒作對國家安全極其有害。

楊承軍指出，中國核武器正在按照預定規劃發展，完全不需要無關人員的「長臂干預」，批炒作增加核武的言論「只會為敵性國家提供攻擊我們的話柄，會激起鄰國不安，把他們推向美國尋求核保護；也會激起國內民眾對國家、對軍隊產生不作為的無端不滿。」

對於胡錫進一再炒作核武話題，楊承軍認為其目的和動機首先是煽動對中央、軍委和軍隊的不滿，指責他們不作為；其次是為了譁眾取寵，製造輿論熱點，吸引網友關注；再次是為了顯示自己，表明只有他才關心核安全；最後是為了吸引有關專業人員出來澄清，以達到他們窺視國家核機密的目的。

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