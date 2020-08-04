人肉寶石探測機？ 礦工才發現2顆變億萬富翁 又挖到爽賺5800萬

坦尚尼亞1名52歲礦工萊澤今年6月挖到2顆坦桑石，以美金340萬元（約新台幣1億元）出售。未料，日前又發現1顆重約6.3公斤的寶石，口袋再度賺進美金200萬元（約新台幣5876萬元）。圖為今年6月萊澤大秀自己發現的寶石。（法新社）

2020-08-04 15:03:53

〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞1名52歲礦工萊澤（Saniniu Laizer）今年6月挖到2顆稀有坦桑石，分別各重9.2與5.8公斤，除了打破紀錄，還以美金340萬元（約新台幣1億元）出售，因而一夜晉升億萬富翁俱樂部會員。外媒報導，萊澤日前又發現1顆重約6.3公斤的寶石，口袋再度賺進美金200萬元（約新台幣5876萬元）。

綜合外媒報導，交易儀式已於週一舉行，萊澤的3顆坦桑石均由政府出資收購，未來有望於博物館藏中亮相。據稱當地人對該活動感到興奮，其他同業雖訝異萊澤的幸運發現，但也歸功於毅力使然。

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報導指出，萊澤有4個老婆、30名孩子，6月時曾向媒體表示，將舉辦派對慶祝意外之財，但不會改變既有生活方式，仍會繼續照顧2000頭乳牛，也不需要採取額外防範措施，並打算在社區打造學校及購物中心。

報導指出，萊澤週一另透露，這筆錢將用在馬尼亞拉北部西曼吉羅區的社區，建造學校與醫療機構，並以自身良好經驗呼籲同業可與政府合作。

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