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    義大利斷橋事故致43死 罹難者家屬批「慶祝」新橋啟用

    義大利斷橋事件兩年後，熱那亞3日舉行新橋啟用儀式。（歐新社）

    義大利斷橋事件兩年後，熱那亞3日舉行新橋啟用儀式。（歐新社）

    2020-08-04 13:09:05

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱那亞（Genoa）2018年發生高速公路斷橋意外，造成43人死亡，今年完成高架橋重建，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）3日出席啟用典禮致詞表示，新橋梁的完工也象徵義大利重新站起來。

    綜合外媒報導，義大利莫蘭迪橋（Morandi Bridge）2018年8月在雷雨中突然斷裂，導致多人死傷，兩年間建築新橋，並在3日舉行完工啟用典禮，儀式開始前43名罹難者的姓名被逐一唸出，出席者也一同為死者默哀1分鐘。

    義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理孔蒂、新橋梁設計師皮亞諾（Renzo Piano）等人皆出席啟用儀式，典禮中也宣布新橋命名為「熱那亞聖喬治橋」（Genoa San Giorgio）。

    孔蒂稱新橋是「義大利天才之作」，並認為這項建設將會帶領義大利重新站起來。孔蒂致詞也提到，今日聚集在這裡不僅是為了剪綵，同時也在精神上支持43名罹難者與其家屬。

    但多數罹難者家屬未到現場，並批評政府舉行的「慶祝活動」，掩蓋了斷橋悲劇。罹難者家屬組織的波塞蒂（Egle Possetti）表示，看到所有人都在慶祝，對家屬來說傷害很大。波塞蒂指出，新的橋梁建好，轉移了對受害者的焦點。

    義大利熱那亞斷橋事件兩年後，當地舉行新橋啟用儀式，由總理孔蒂剪綵。（歐新社）

    義大利熱那亞斷橋事件兩年後，當地舉行新橋啟用儀式，由總理孔蒂剪綵。（歐新社）

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