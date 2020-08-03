李登輝辭世》嗆韓一週年 中裔工程師：台灣已不需要恐懼

曾嗆前高雄市長韓國瑜「亡國佬」的旅日中裔工程師若葉博之（左二）今在臉書發文紀念一周年，他感性地說：「今天的台灣，已經不需要恐懼，台灣加油，美國加油，民主萬歲！」（資料照，記者謝武雄攝）

2020-08-03 23:45:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣首位民選總統李登輝7月30日與世長辭，高雄市長補選將在本月15日舉行；去年曾當面嗆前高雄市長韓國瑜「亡國佬」的旅日中裔工程師若葉博之今（3）在臉書感性地說：「今天的台灣，已經不需要恐懼，台灣加油，美國加油，民主萬歲！」

若葉博之今在臉書紀念「嗆韓一周年」，他說，在這一年裡台灣發生了很多事，世界也發生了誰都沒有預料到的很多大事，從嗆韓到罷韓，到蔡英文連任總統，台灣的朋友們付出了巨大努力，終於守住了自己的民主，民智在不斷開啟，民主也在不斷成熟。

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若葉博之諷刺中國說：「最近的大事就是為台灣民主做出巨大貢獻的李登輝前總統逝世，世界各國領導人都表示了悼念之意和對李前總統的高度評價，只有一個孤立無友的國家在封閉的井底，官民惱怒加辱罵。」

若葉博之續稱，「作為一個個人，李登輝前總統生前所做的事畢竟有限，但歷史卻常常是四兩撥千斤的結果，正因為有他不屈威嚇的引領和高貴的人格精神，讓台灣走出了獨裁威權體制，台灣才有今天的光輝」。

若葉博之指出，他去年8月3日在桃園嗆韓國瑜，「打爛藍營舔共親中」是其目的，「但能否有之後的罷韓成功，那一刻我都沒有能預料到，但很多事，只要我們每個人去做了，這個過程能匯集起來的力量，就能影響這個世界」。

「今天的台灣，已經不需要恐懼。」若葉博之表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，讓美國徹底醒悟，知道這個世界最大的威脅和恐怖來自何處，也清醒地重新認識台灣，認識亞洲和整個世界，「這是我們熱愛民主自由的人，無論在哪裡，是什麼國籍，都為之欣慰的事」。

最後，若葉博之感性地說：「今天在紀念嗆韓一周年之際，我要說，台灣加油，美國加油，民主萬歲！特此公開2019年8月3日衝入桃園景福宮嗆韓前拍攝的僅有的5張現場照片，以示紀念。」

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