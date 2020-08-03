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    泰國蒙面塗鴉藝術家 匿名身分恐遭政府監視曝光

    泰國藝術家Headache Stencil在他的畫作前擺姿勢拍照。（歐新社）

    泰國藝術家Headache Stencil在他的畫作前擺姿勢拍照。（歐新社）

    2020-08-03 23:55:45

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名蒙面藝術家以「Headache Stencil」為暱稱，在街頭進行政治藝術塗鴉成名，有泰國版「班克斯（Banksy）」之稱，但近日卻傳出他受到警方監視，匿名身分似乎不保。

    根據《The Peninsula Qatar's Daily Newspaper》報導，Headache Stencil在6月24日出席公共場合後不久，他注意到有幾個人在他的公寓附近遊蕩，保全則說這些人表明自己是便衣警察。Headache Stencil表示，「現在我在晚上出門，都要往身後多看幾眼才安心。」而根據泰國警方發言人表示，他們並不清楚Headache Stencil是誰。

    目前Headache Stencil在曼谷展出他的藝術作品，他於2014年泰國政變發生三天後，開始進行創作，半夜的曼谷建築與圍牆成為他的塗鴉畫布，他以藝術嘲弄現任泰國首相與軍政府領導人巴育·占奧差（Prayuth）的種種作為，他曾經將占奧差的肖像與勞力士錶的錶面結合成為塗鴉意象，藉此指控政府擁有多項未申報的官方財產。

    Headache Stencil表示，「他們越想要壓制我，我越會做出反擊。我不會停滯不前。」

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