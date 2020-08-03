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    入學峰迴路轉！中國江蘇狀元選擇港大 觸動敏感神經

    今年中國大學入學考試江蘇省的狀元，因為選修科目只有B+進不了北京大學等一流大學，最後選擇了獨立於大陸考試體系的香港大學。圖為香港大學校內的西式建築。（中央社資料照）

    今年中國大學入學考試江蘇省的狀元，因為選修科目只有B+進不了北京大學等一流大學，最後選擇了獨立於大陸考試體系的香港大學。圖為香港大學校內的西式建築。（中央社資料照）

    2020-08-03 20:46:30

    〔中央社〕今年中國大學入學考試江蘇省的狀元，因為選修科目只有B+進不了北京大學等一流大學，最後選擇了獨立於大陸考試體系的香港大學。網友議論中國的考試制度太僵化，並對她當前選擇到香港感到意外。

    澎湃新聞報導，就讀於江蘇省淮陰中學的白湘菱今年高考（大學入學考試）名列全江蘇文科類第一，但選修科目中的歷史只有B+。

    北京大學、北京清華大學、南京大學、浙江大學、山東大學等多所學校的招生都規定，對江蘇學生的要求是，選修科目雖不計入總分、但最低要有A；因此白湘菱即使語文、數學、外語三科考了最高分仍無緣名校，被稱為「最慘狀元」。

    白湘菱的故事引來許多關切，包括武漢大學、華中科技大學及北京師範大學等排名也屬前列的學校立刻表態「搶人才」，北京師範還說，要讀哪個科系隨便她挑選。

    正當諸多陸媒及網友心繫白湘菱的前途、希望她在僵化的考試制度下仍能選到一所好學校時，今天消息傳出，白湘菱放棄所有的中國大陸學校，選擇申請香港大學的金融學系。

    港大也向她發出了錄取通知，並表示願意提供4年大學期間的全額獎學金，相當於人民幣100多萬元。

    這個令眾人意外的結果，引發網友熱議。

    一些人表示「塞翁失馬，焉知非福」，紛紛恭喜白湘菱。根據國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今年6月公布，香港大學排名全球第22名，排名雖在北京清華大學之後，但是是香港各大學的第一。

    不過，過去一年以來，由於香港「反送中」運動不斷，加上中國官媒選擇性報導，許多網友對於白湘菱選擇到港大讀書感到不快。

    他們提醒白湘菱「別被港獨洗腦就行了」，有人議論「絕對走錯路了。是非之地。同學的圈子很重要。」還有人說：「最怕一去不回，甚至反咬一口！」

    更多大陸網友批評自身教育制度，認為高校（大學）應該更靈活，「收取國際留學生時也會這麼苛刻嗎？為什麼只對自己國家的孩子這樣苛刻呢？」「北大清華的拒收，也體現了為什麼國內人才會一直流失」。

    也有人把焦點放在「一個文科狀元的歷史怎麼會是B+」，有網友諷刺地回覆表示「這個同學可能是真正的歷史愛好者」。

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