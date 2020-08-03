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    世界最年輕正妹總理秘婚 曬甜美婚紗照成國際政治話題

    全世界最年輕的正妹總理馬林（Sanna Marin）低調結婚，消息公開後馬上引起國際關注。（歐新社）

    全世界最年輕的正妹總理馬林（Sanna Marin）低調結婚，消息公開後馬上引起國際關注。（歐新社）

    2020-08-03 22:01:01

    〔即時新聞／綜合報導〕今年34歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）於上週末低調結婚，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，只有家人朋友參加，而馬林2日突然宣布婚訊，並在社群上分享與丈夫的甜蜜婚紗照，成為國際政壇的話題。

    綜合外媒報導，年僅34歲的馬林在2019年被推選為芬蘭總理，成為世界上最年輕的國家領導人，當時也轟動世界。面對外界針對她的年紀是否足以承擔總理一職的質疑，馬林表示自己從未想過自己的性別或是年齡會是個問題，重點在於從政的初衷以及能為國民做些什麼。

    而今年疫情蔓延全世界，馬林週六（1日）與同樣34歲的新婚丈夫拉孔恩（Markus Räikkönen）低調結婚，而這場婚禮只有其家人朋友參加，馬林也在2日才對外公開自己結婚的消息，芬蘭媒體紛紛都表示這是一場「秘密婚禮」。婚訊一公開，也馬上引起國際關注。

    事實上馬林與丈夫拉孔恩已愛情長跑16年，兩人也有一個女兒。馬林在IG上也向拉孔恩深情告白，感謝拉孔恩在過去的日子不論發生什麼事都願意陪伴並支持著她，接下來的日子也願意和愛人共度人生。

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