世界最年輕正妹總理秘婚 曬甜美婚紗照成國際政治話題
〔即時新聞／綜合報導〕今年34歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）於上週末低調結婚，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，只有家人朋友參加，而馬林2日突然宣布婚訊，並在社群上分享與丈夫的甜蜜婚紗照，成為國際政壇的話題。
綜合外媒報導，年僅34歲的馬林在2019年被推選為芬蘭總理，成為世界上最年輕的國家領導人，當時也轟動世界。面對外界針對她的年紀是否足以承擔總理一職的質疑，馬林表示自己從未想過自己的性別或是年齡會是個問題，重點在於從政的初衷以及能為國民做些什麼。
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而今年疫情蔓延全世界，馬林週六（1日）與同樣34歲的新婚丈夫拉孔恩（Markus Räikkönen）低調結婚，而這場婚禮只有其家人朋友參加，馬林也在2日才對外公開自己結婚的消息，芬蘭媒體紛紛都表示這是一場「秘密婚禮」。婚訊一公開，也馬上引起國際關注。
事實上馬林與丈夫拉孔恩已愛情長跑16年，兩人也有一個女兒。馬林在IG上也向拉孔恩深情告白，感謝拉孔恩在過去的日子不論發生什麼事都願意陪伴並支持著她，接下來的日子也願意和愛人共度人生。
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Eilen sanoimme toisillemme tahdon. Olen onnellinen ja kiitollinen, että saan jakaa elämäni rakastamani ihmisen kanssa. Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon, jakaneet ilot ja surut, ja tukeneet toisiamme tyvenessä ja myrskyssä. Olemme eläneet yhdessä nuoruutemme, varttuneet aikuisiksi ja kasvaneet vanhemmiksi rakkaalle tyttärellemme. Kaikista ihmisistä Sinä olet minulle se oikea. Kiitos, että olet vierelläni. Kuva: @minttusaarni