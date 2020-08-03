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    武漢肺炎》菲律賓4日重新封城 1/4人口逾2700萬人受影響

    菲律賓疫情惡化，總統杜特蒂2日晚間宣布的新的封城措施，適用於首都馬尼拉與馬尼拉周邊的呂宋島4個省分。圖為馬尼拉都會區的護理人員為民眾採檢。（歐新社）

    菲律賓疫情惡化，總統杜特蒂2日晚間宣布的新的封城措施，適用於首都馬尼拉與馬尼拉周邊的呂宋島4個省分。圖為馬尼拉都會區的護理人員為民眾採檢。（歐新社）

    2020-08-03 16:55:58

    〔中央社〕菲律賓數十萬醫護上書總統杜特蒂，警告抗疫戰節節落敗之後，菲國明天將再度採取封城措施，大約1/4人口，也就是超過2700萬人受到影響。

    菲國大半地區6月初解封以來，確診人數增加了4倍，染疫人數累計已突破10萬。

    總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚宣布的新防疫限制，適用於首都馬尼拉與馬尼拉周邊的呂宋島（Luzon）4個省分。

    為減緩疫情蔓延，接下來兩週，原本隨處可見的迷你巴士等公共運輸工具都將停駛，國內航班停飛，民眾則須待在家中，購買必需品或運動時才能外出。

    僅有少數商家可以營業，餐廳則僅限外帶。

    杜特蒂並未理會要求換掉衛生部長杜克（Francisco Duque）的呼聲，僅表示：「我們表現真的不夠好，沒人想到會這樣。」

    「沒人預期到一天就有數千人生病。」

    菲律賓至今已有2000多人染疫身亡，昨天還宣布單日新增5032例確診創新高；醫院面對病患大量湧入應接不暇，只能將他們拒於門外，代表數以萬計醫護的80個醫療協會1日因此要求杜特蒂實施更嚴格的防疫限制。

    醫護今天樂見杜特蒂宣布重新封城，認為這將讓醫療工作者有喘息空間，替醫療體系爭取時間因應疫情。

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