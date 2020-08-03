立法會延選1年 香港大律師公會：或被裁定不合法

港府上週宣布延後立法會選舉，香港大律師公會表示，港府此舉最終或被裁定為不合法。（法新社）

2020-08-03 12:35:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥上週宣布，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，將原訂於9月的立法會選舉延後一年舉行，香港大律師公會也對此表示「極度關注」，並在昨（2）日晚間發表聲明指出，港府透過緊急法取消立法會選舉的決定，最終可能被裁定為不合法。

綜合港媒報導，香港大律師公會昨（2）日發表聲明，質疑港府延後選舉的決定。聲明強調，選舉與被選舉權是香港重要的憲法權力，港府卻在沒有諮詢公民社會、相關專家意見的情況下，宣布延後選舉，更沒有提供證據以示政府曾考慮其他降低選舉產生健康風險的措施。

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大律師公會也質疑，港府為何直接宣布將立法會選舉延後一年，聲明指出，根據《立法會條例》，基於可能危害公共健康的事件，將允許延後選舉14天，但港府沒有行使這項條例的權力。公會表示，港府延後立法會選舉的決定，最終可能被裁定為不合法，並強調，《立法會條例》相較於港府引用的《緊急法》更具優先性。

公會聲明提到，選舉屬香港自治範圍內的事務，港府卻無視規定，繞過基本法及其他香港法例條文，嚴重違反法治社會中要求行政機關的行為有合法性、法律有確定性的原則，並對香港的法治帶來衝擊。

聲明指出，港府對延後選舉未能提出令人滿意的解釋，並表示，港府以疫情為由推遲選舉，但現在全球仍有許多國家，在近期舉行全國性或地方性選舉，認為政府可實施更多預防措施以保護公眾健康安全。

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