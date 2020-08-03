武漢肺炎》挪威郵輪40人染疫 當局急追查數百名下船旅客

挪威羅爾德·阿蒙森豪華郵輪（Roald Amundsen，圖）一共有36名船員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），該船和另艘郵輪的北極航程387名旅客已有4人中鏢，當局目前仍然在持續聯繫乘客以獲得檢疫樣本。（法新社）

2020-08-03 09:45:03

〔即時新聞／綜合報導〕挪威船運業者海達路德（Hurtigruten）旗下的羅爾德·阿蒙森豪華郵輪（Roald Amundsen），一共有36名船員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），該船和另艘郵輪的北極航程共載有387名旅客，其中已有4人中鏢，當局目前仍然在持續聯繫乘客以獲得檢疫樣本。

據《路透》報導，羅爾德·阿蒙森郵輪日前結束北極航行後驗出4名船員感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），如今又有32名船員染疫，更麻煩的是，船上178名旅客當時沒有經過採檢就下船離開，因此如今追查起來相當複雜。

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關於羅爾德·阿蒙森郵輪和另一艘從北極回來的船隻乘客是否都已被檢查，挪威公共衛生研究所（FHI）發言人僅透露相關訊息都已發送給乘客，正在確認他們是否都已收到並理解當中的內容，FHI主管沃爾德（Line Vold）則強調所有旅客都被要求進行自主隔離。

海達路德表示，確診船員當中有32人是菲律賓籍，其餘為挪威、法國和德國籍。海達路德因為疫情停航旗下16艘船3個月後，於6月中旬成為首個重啟遠洋航線的郵輪業者，原本預計9月還會營運不列顛群島航線，船隻預定停靠在英格蘭與蘇格蘭各處港口。

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