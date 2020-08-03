武肺全球確診破1800萬例 逾半數集中美州

武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1800萬例，並有超過68.7萬人死亡。（美聯社）

2020-08-03 09:13:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1800萬例，並有超過68.7萬人死亡。

《法新社》根據各國官方數字統計，截至台灣時間今上午6點40分，全球累計確診已達1801萬1763人，其中半數以上集中在美國與拉丁美洲、加勒比海地區。報導也提及，這項統計可能僅反映實際染疫人數的一小部分，因為許多國家僅對出現症狀或重症患者進行篩檢。

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《約翰霍普金斯大學》最新統計則顯示，全球累計確診已超過1796.5萬例，累計死亡人數也超過68.7萬例。其中美國確診病例已突破466.5萬例，死亡則是超過15.4萬。巴西確診則突破270.7萬例，死亡則是超過9.3萬。印度確診也突破175萬例，死亡超過3.7萬。俄羅斯確診逾84.9萬例，死亡則是超過1.4萬。南非則是確診突破51.1萬例，死亡逾8千人。墨西哥也超過43.4萬例，死亡人數逾4.7萬。

其中巴西在過去24小時新增2萬5800人確診、新增541名患者病故，境內累計確診和染疫不治病例均排名全球第2多。印度過去一天則新增逾5萬4735例確診，接近先前創下的新高5萬7118例。

菲律賓過去一天則新增5032人確診、新增20人病故，境內累計確診逾10萬，達10萬3185例，死亡總數增至2059人。由於疫情持續延燒，菲律賓政府表示，首都馬尼拉和周邊省份將從8月4日起實施更嚴格的防疫封鎖措施，時間長達兩週，預計馬尼拉部分公司行號和大眾運輸系統都將關閉。

由於疫情持續反彈，澳洲方面也再度拉警報，維多利亞州過去一天更再增670例，為歷來第二多，州長為此宣布全州進入災難狀態，並實施宵禁令。

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