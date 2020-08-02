身懷抗體救日本？網傳三上悠亞出科幻AV 散播恐觸法

2020-08-03 00:14:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本AV女優界人氣女神三上悠亞甜美笑容與豐滿身材讓粉絲戀愛般的心動，數月前傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病患與她同台，更讓粉絲心急如焚。近來，網路謠傳，日本片商「借題發揮」推出號稱三上悠亞的科幻AV，指稱她身懷武漢肺炎病毒抗體。然而，民眾轉傳恐要小心，散播關於疫情的不實資訊恐怕會觸法。

網路上近來廣傳一張假圖，圖文中標題敘述「【中字】三上染上新冠病毒，產生抗體的三上回到日本後，卻被強迫做愛，傳播抗體」。其中，身穿黑色爆乳緊身皮衣的三上悠亞，遭身穿實驗室防護衣的兩名大漢挾持，並與一名手持針筒的西裝男子對峙。

相關消息一出，網友紛紛直呼「我要跟漂亮姐姐求救」、「人類有希望了！」、「用『愛』傳播」。

然而，該片應為三上悠亞於去年推出的作品「SSNI-409番號 秘密女搜查官三上悠亞（秘密捜査官の女媚薬漬け限界拷問スペシャル三上悠亜）」，其內容畫面，被中國盜版AV網站移花接木。

「SSNI-409 秘密女搜查官三上悠亞」內容為三上悠亞化身巨乳女特務，潛入國際恐怖組織的違法藥物製造工廠內進行搜查任務，然而失手掉入恐怖份子的陷阱，遭黑暗組織生擒，並被刑求拷問。

中央流行疫情指揮中心就曾在今年1月30日重申，「有關網路流傳可抵抗新型冠狀病毒、增加免疫力之偏方，或新型冠狀病毒特性之訊息，由於嚴重特殊傳染性肺炎係屬新興傳染病，目前醫學仍未完全瞭解新型冠狀病毒之特性，相關資訊及治療方法仍有待釐清，請民眾遵循指揮中心公布之防治措施，勿轉傳未經查證之訊息以免影響防疫與醫療。」

疫情指揮中心也提醒，「民眾接獲來源不明或未經證實之疫情或或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。」

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