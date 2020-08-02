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    反抗中共圍剿 香港民主派效法冷戰抗爭模式

    港版國安法為香港帶來「以言入罪」的恐懼，但港人設法透過靈活方式表達心聲，空白的「連儂牆」即做法之一。（美聯社檔案照）

    港版國安法為香港帶來「以言入罪」的恐懼，但港人設法透過靈活方式表達心聲，空白的「連儂牆」即做法之一。（美聯社檔案照）

    2020-08-02 22:25:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府實施「港版國安法」月餘來，對民主派的打擊一波接一波。英國衛報旗下「觀察家報」（The Observer）2日指出，由於環境日漸惡劣，民主派人士將被迫效仿冷戰時期「東方集團」的異議人士，在巨大「鐵幕」下靈活地爭取自由和民主。

    香港民主派政治人物和逆權人士雖矢言繼續為自由和民主奮鬥，但他們也很清楚必須改弦易轍，尤其處在艱難的現實狀況中，內部的團結性更是備受考驗。公民黨黨魁兼立法會議員楊岳橋指出，民主派私下都笑稱「歡迎來到2047年」，但大家心知肚明「這個冬天會很長」。

    人在英國的前「香港眾志」主席羅冠聰被通緝後宣布與家人斷絕聯繫，也是深知對付異議者家人、迫使他們退縮，是中共慣用手段。

    香港浸會大學政治及國際關係學系副教授、前立法會議員陳家洛指出，港版國安法如同「柏林圍牆」，港人在一夕間成了俘虜，因此有自由思想的港人必須重新思考有關政治、公民社會和整體生活方式的應對策略。在美蘇冷戰時期的「鐵幕」下對抗共產極權的「東方集團」國家異議人士，如捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel），即為效法對象。

    「民主黨」前主席劉慧卿強調，面對殘暴政權，若不聰明應對，可能幾個月就被抓、被消失了，「我們必須有打持久戰的智慧」。

    曾出版「抗議之城」一書的作家和香港金融律師戴安通（Antony Dapiran）指出，即使傳統政治宣揚管道行不通，港人卻能透過街頭藝術、影片拍攝等方式抗爭，這種繼續表達自我的企圖，正與冷戰時期扛起反抗大旗的東歐詩人、電影導演和藝術家如出一轍。

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