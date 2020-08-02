為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男子住處發現大量古文物 竟有3000年前腓尼基珠寶

    西班牙警方在1名男子住處發現了1批古代文物，其中包括大量羅馬時代及羅馬晚期的古老文物。（圖取自西班牙內部國家警察推特）

    西班牙警方在1名男子住處發現了1批古代文物，其中包括大量羅馬時代及羅馬晚期的古老文物。（圖取自西班牙內部國家警察推特）

    2020-08-03 00:00:01

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙警方在1名男子住處發現了1批古代文物，其中包括大量羅馬時代及羅馬晚期的古老文物，其中甚至有可追溯至西元前1200年的腓尼基黃金珠寶。

    《衛報》報導，日前，西班牙警方注意到許多考古文物的圖像被分享在不同的網站上。警方隨後開始調查。鎖定嫌疑犯後，在他的住所找到更多考古文物。警方在聲明中說：「當警方確定了嫌疑人的身分，他們就發現他的搶劫活動既不是偶然也不是隨意的，而是長時間進行的。」警方也提到，嫌疑人過去曾因類似行徑被罰款。

    警方在嫌犯位於比利亞馬丁（ Villamartín）的住所中搜尋了更多物品，包括1個迪拉姆金幣、五個可能是組成項鍊或手鐲的金塊、1個據信來自於腓尼基人的金耳環

    ，年代可回溯2500至3200年之間、大量來自不同時代的硬幣以及1個半身女子的石像。警方還收回了1把青銅斧頭、羅馬金屬砝碼、1隻青銅獅子和3個金屬探測器。

    嫌疑犯帶警察去了赫雷斯-德拉弗龍特拉（Jerez de la Frontera）附近的1個農場，他說文物碎片是在那裡找到的。警方現在正在調查該名男子是否只是在收集物品，或有意圖出售。根據西班牙《國家報》的說法，嫌疑犯可能面臨罰款或6個月至3年的徒刑。

    多數物品可能是陪葬品。專家告訴媒體，大多數文物似乎是羅馬或羅馬晚期的物品，其中有1件可能是西哥德風格的扣環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歷史往前推進1700年！山東濟南挖出戰國古城遺址
    2020-07-29 11:46

    歷史往前推進1700年！山東濟南挖出戰國古城遺址
    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解
    2020-07-28 12:51

    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    武漢肺炎》加泰隆尼亞疫情升溫 自治區籲年輕人停止派對
    2020-07-27 22:49

    武漢肺炎》加泰隆尼亞疫情升溫 自治區籲年輕人停止派對
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    國際今日熱門
    2020-08-02 06:29

    路透爆抖音母公司「舉白旗」！已同意出售美國資產

    2020-08-02 01:27

    日本武漢肺炎新增1536人確診 連續4日破1000例

    2020-08-02 02:43

    菲律賓民答那峨島凌晨規模6.4深層地震

    2020-08-02 05:30

    批港沒收選舉 德中止引渡協議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播