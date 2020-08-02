男子住處發現大量古文物 竟有3000年前腓尼基珠寶

西班牙警方在1名男子住處發現了1批古代文物，其中包括大量羅馬時代及羅馬晚期的古老文物。（圖取自西班牙內部國家警察推特）

2020-08-03 00:00:01

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙警方在1名男子住處發現了1批古代文物，其中包括大量羅馬時代及羅馬晚期的古老文物，其中甚至有可追溯至西元前1200年的腓尼基黃金珠寶。

《衛報》報導，日前，西班牙警方注意到許多考古文物的圖像被分享在不同的網站上。警方隨後開始調查。鎖定嫌疑犯後，在他的住所找到更多考古文物。警方在聲明中說：「當警方確定了嫌疑人的身分，他們就發現他的搶劫活動既不是偶然也不是隨意的，而是長時間進行的。」警方也提到，嫌疑人過去曾因類似行徑被罰款。

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警方在嫌犯位於比利亞馬丁（ Villamartín）的住所中搜尋了更多物品，包括1個迪拉姆金幣、五個可能是組成項鍊或手鐲的金塊、1個據信來自於腓尼基人的金耳環

，年代可回溯2500至3200年之間、大量來自不同時代的硬幣以及1個半身女子的石像。警方還收回了1把青銅斧頭、羅馬金屬砝碼、1隻青銅獅子和3個金屬探測器。

嫌疑犯帶警察去了赫雷斯-德拉弗龍特拉（Jerez de la Frontera）附近的1個農場，他說文物碎片是在那裡找到的。警方現在正在調查該名男子是否只是在收集物品，或有意圖出售。根據西班牙《國家報》的說法，嫌疑犯可能面臨罰款或6個月至3年的徒刑。

多數物品可能是陪葬品。專家告訴媒體，大多數文物似乎是羅馬或羅馬晚期的物品，其中有1件可能是西哥德風格的扣環。

???? Recuperadas en Villamartín （#Cádiz） piezas arqueológicas de origen tartésico fenicio procedentes de un expolio.



Las piezas de oro intervenidas podrían pertenecer a una composición mayor, cuyo origen podría datar de los años 1.200-500 a.C.https://t.co/aaBAcg1bkN pic.twitter.com/fgvq6GXQIa — Policía Nacional （@policia） July 31, 2020

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