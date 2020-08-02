北京助港普篩 民主派示警：港人DNA樣本恐被「送中」

香港「新民主同盟」成員抗議北京派檢測員來港，並擔心港人 DNA樣本被「送中」。（法新社）

2020-08-02 20:15:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》6月間曾披露，中國警方正採集全國各地的成年和未成年男性的血液樣本，以建立一套涵蓋7億男性的基因圖譜。如今香港爆發第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之際，中國也可能以協助香港防疫名義，透過全民核酸檢測將港人的DNA樣本「送中」！

綜合港媒報導，北京當局組建的「內地核酸檢測支援隊」先遣隊」今（2）日已抵達香港。香港民主派團體「新民主同盟」多名成員前往醫管局抗議，質疑「內地」來港的檢測人員是否屬於豁免檢測範圍。他們並警告，核酸檢測可取得檢驗者的 DNA 資料，港府如何能保障隱私及確保資料會儘快銷毀等問題，要求港府及醫管局聆聽香港專家及醫護的意見。

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「新民主同盟」前召集人范國威認為，港人對特區政府及北京政府不信任，中央派遣檢測人員赴港令人難以接受，這是林鄭政權「政治掛帥的決定」，而非客觀醫療和科學化的決定。，對此表達強烈反對和不滿。

「新民主同盟」區議員譚凱邦批評港府向中央請求派遣檢測人員赴港，是「林鄭向北京獻媚之舉」。針對核酸檢測將收集檢驗者的DNA資料，譚凱邦憂慮資料會被送交「內地」。他指出，，中國政府都用DNA 資料來監控新疆維吾爾族人，港人的核酸檢測收集到DNA會送到哪邊？會不會即時銷毀？這些問題值得深思。

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