女大生獨闖高原無人區離奇失蹤 20多天後被發現部分遺骸

模樣清秀的24歲女大生黃雨蒙7月初獨自一人前往可可西里無人區旅遊，月底被發現遺骸。（圖擷取自微博）

2020-08-02 21:23:48

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國青藏高原東北部的可可西里自然保護區，是世界第三大無人區，也是中國四大無人區之一，保留原始自然生態，是野生動物的樂土。7月初一名中國女大生獨自前往青海格爾木市旅遊之後失蹤，讓親友十分焦急，趕緊通報有關單位，而格爾木市公安局日前就在可可西里發現該名女大生的證件及遺骸，初步排除他殺可能。

綜合中媒報導，就讀南京航空航天大學的24歲女大生黃雨蒙，7月5日獨自一人前往青海格爾木市旅遊，13日後音訊全無，其家屬曾透露黃雨蒙有傳訊息表示她在格爾木市租了車要去可可西里，並打算在那搭帳篷過夜。黃雨蒙失蹤後，警方從其友人口中得知，黃雨蒙本應在今年畢業，但因為很多原因讓她延畢，可能是因為心情不好才一個人出去散心。

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格爾木市公安局本月1日通報，表示7月30日下午4點多，於可可西里自然保護區清水河南側無人區發現了黃雨蒙的身分證、學生證、隨身物品等，並在現場發現有人體骨骼組織，經DNA比對確認為黃女。警方初步偵查黃女遺物沒有血跡，排除他殺可能，認為黃雨蒙應該是抱着輕生的目的到達可可西里，可能是服用催眠等藥物，使自己在現場昏迷，且因可可西里高寒缺氧，入夜溫度極低，導致黃女死亡。目前調查還在進行中。

但根據友人表示，黃雨蒙最後一次與朋友聊天時情緒感覺不出來有異常，還分享說自己已經玩遍格爾木的景點，還買了很多伴手禮。而黃雨蒙的父親在得知女兒死訊後，特地發聲明感謝相關單位及人員的努力，雖然失去摯愛十分悲痛，但也呼籲大家好好珍惜自己的孩子，別再讓這種悲劇發生。

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