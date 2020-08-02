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    接連被控竊疫苗機密 中國氣噗噗：我們領先不必靠偷！

    美國駐荷蘭大使胡克斯特拉指控中國竊取武肺疫苗機密。（美聯社資料照）

    美國駐荷蘭大使胡克斯特拉指控中國竊取武肺疫苗機密。（美聯社資料照）

    2020-08-02 18:55:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部上週起訴2名涉嫌竊取武漢肺炎病毒（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫苗數據的中國駭客，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）近日受訪更透露，中國盜竊其他國家武肺疫苗的智慧產權，還指摘中國政府為全球帶來疫症大流行。中國駐荷蘭大使館2日痛批，胡克斯特拉向中國「潑髒水」是想轉移美國國內政治壓力！

    胡克斯特拉曾在美國眾議院情報委員會擔任委員長達10年。他接受荷媒《共同日報》（Algemeen Dagblad）專訪時表示，中國在歐美的大學和企業竊取知識產權，並肯定中國已偷走武漢肺炎疫苗的資料，認為中國是利用偷來的知識逐漸在全球獲取權力。

    此前，武肺疫苗研發的領頭羊、生技製藥公司莫德納（Moderna）也據傳遭中國駭客攻擊；而官方人員更指出，今年年初中國駭客就試圖竊取莫德納公司的重要資料。

    中國駐荷蘭大使館2日駁斥胡克斯特拉在毫無證據下「造謠污蔑」中國，「無非是為向中國潑髒水，轉移美國國內政治壓力，毫無新意」。

    聲明強調，「在疫苗研發領域，中國有一流的科研人員，在新冠（武肺）疫苗研發方面處於領先地位，根本不存在、也不需要靠偷竊來取得領先地位。」

    聲明中還引述《共同日報》記者提問美國在研發疫苗和藥物上以「美國優先」，聲言「中國的疫苗是全球公共產品，美國卻只顧自己」。

    但聲明並未提及胡克斯特拉的回應，他指出，美國擺脫世衞「這個沒成效的組織」，美方已動用逾10億美元（約293億台幣）研發疫苗，也在荷蘭萊頓大學直接投入5億美元（約146億台幣）給予強生集團（Johnson & Johnson）的子公司楊森藥廠（Janssen）進行研發工作。

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