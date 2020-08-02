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    武漢肺炎》香港今增115人 累計破3500人確診

    香港武漢肺炎第三波疫情嚴峻，今天再新增115人確診，目前已累計3512人確診，34人死亡。（法新社）

    香港武漢肺炎第三波疫情嚴峻，今天再新增115人確診，目前已累計3512人確診，34人死亡。（法新社）

    2020-08-02 18:32:32

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情嚴峻，今天（8月2日）再新增115人確診，目前已累計3512人確診，34人死亡，另外中國派遣的醫療支援隊伍首批人員已抵達香港，將協助香港進行檢疫工作，並參與將香港亞博館改建成方艙醫院的工程計畫。

    綜合外媒報導，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增的115名確診者，全部都是本地感染，其中有36名確診者的感染路徑還在調查，多個群聚感染案例再新增相關確診者。

    此外，香港明愛醫院有位醫生初步確診，3名曾經一同吃飯的醫生已被匡列為密切接觸者，另外這位初步確診的醫生所負責的病房已有2名病人確診，昨天（8月1日）再增加一位病人初步確診；不過相關單位分析，認為這4位確診者雖在同一病房，但其中3名病人確診者相互沒有接觸，而醫生應是被家人感染，因此不屬於群聚感染。

    為支援香港疫情，中國衛健委也派出「核酸檢測支援隊」、「方艙醫院支援隊」前往香港，而廣東省的60人核酸檢測團隊已出發，其中首批7人先行小組已抵達香港，將先與港府、檢疫機構開會，目前正等候港府發放「豁免檢疫證書」，團隊希望港府能在一週內完成手續放行。

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