南韓暴雨來襲5死5失蹤 數千民眾撤離

南韓中部地區今（2日）遭受暴雨襲擊，目前已至少造成5人死亡、5人失蹤。圖為搜救隊在尋找失蹤的消防員。（歐新社）

2020-08-02 15:47:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中部地區今（2日）受暴雨侵襲，多處發生土石流與洪災，目前至少造成5人死亡、5人失蹤，政府已要求數千民眾撤離，交通方面則有多線火車停開與道路封路。

據《韓聯社》報導，首爾以南約70公里的京畿道安城市一處養雞場，今上午7時10分許遭土石流淹沒，搜救隊在上午9時18分挖掘出掩埋在泥沙中的58歲男子，但他早已嚥氣。

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首爾東南方約105公里處的忠州，一起山體滑坡使得1名76歲的婦女於上午8時左右死亡；同樣在忠州，一處牛舍於上午10時30分遭土石流掩埋後不知為何引發氣爆，導致1名56歲婦女喪生。

忠清北道陰城郡上午11時許，1名59歲的男子在捕魚區溺斃；忠清北道堤川市1名露營者被發現埋在土石流裡，雖被救出送往醫院仍然不治。

除了5名罹難者之外，忠州1名29歲的宋姓消防員於上午7時30分許在溪流旁檢查現場狀況，地面突然塌陷導致他掉入湍急溪水，目前當局仍然在搜救當中。

另外，忠清北道陰城郡1名62歲男子上午8時30分遭水流捲走，到現在還是下落不明；忠清北道丹陽郡一對夫妻要救出在農地裡種田的媽媽，不幸3人都被洪水沖走。

由於陰城郡恐有水庫洩洪和河水暴漲的風險，當局向將近5000名居民發布了疏散警報；忠州一大早也有80多所房屋被洪水淹沒，迫使約120名居民於清晨撤離。

南韓中部和東部的3條火車路忠北線、太白線、中央線都全面停開。忠北線連接世宗特別自治市與堤川市，太白線連接堤川與太白市，中央線連接首爾與慶州市。

忠清北道、京畿道等地區每小時降雨量在60毫米上下，目前忠清北道的大部分地區都持續發布大雨警報，可能整日降雨持續到明天為止，預估將出現每小時80毫米的降雨量。

忠州一大早有80多所房屋被洪水淹沒，迫使約120名居民於清晨撤離。圖為忠州道路地基被大雨掏空。（歐新社）

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